Memphis Depay heeft een spannende dag voor de boeg. De Corinthians-aanvaller riskeert een lange schorsing na opmerkelijk incident op de bank bij zijn club. Donderdag wordt er een oordeel geveld.

Oranje-international Memphis Depay moet donderdag voor de Braziliaanse sportrechtbank verschijnen. De aanvaller wordt aangeklaagd omdat hij zijn telefoon gebruikte op de reservebank tijdens de 1-1 wedstrijd tussen Corinthians en Flamengo, in de achtste speelronde van de Brasileirão.

In die wedstrijd viel Depay geblesseerd uit. Op de bank pakte hij zijn telefoon erbij. De Nederlander werd direct aangesproken door twee stafleden van het team, destijds onder leiding van de inmiddels ontslagen Dorival Júnior. Fernando Diniz is de nieuwe trainer van Corinthians. De oud-bondscoach van de Braziliaanse voetballers tekende een contract tot het einde van het jaar.

Communiceren met Oranje

Hij gaf zelf toelichting over het gebruik van zijn telefoon. "Het was puur bedoeld om te communiceren met de medische staf in Nederland. Ik ging naar buiten om mijn team te steunen, terwijl ik met mijn blessure ook in de kleedkamer had kunnen blijven", schreef hij op X.

Schorsing en boete

Volgens de regels van de Braziliaanse voetbalbond is het echter verboden om als reserve op je telefoon te zitten. Dat is volgens de regels 'in strijd met de discipline of sportethiek'. Als de voormalig Oranje-international donderdag schuldig wordt bevonden, riskeert hij een schorsing van één tot zes wedstrijden, plus een flinke boete.

Blessure

Sinds die wedstrijd is Memphis Depay niet meer in actie gekomen. Hij moest ook de oefeninterlands van Nederland tegen Noorwegen en Ecuador aan zich voorbij laten gaan. Uit een MRI-test bleek namelijk dat Depay de voorste spier van zijn rechterbovenbeen heeft verrekt. Daar herstelt hij nu nog steeds van.

Ondanks zijn blessure en het telefoonincident, is Corinthians nog steeds tevreden over de aanvaller. Memphis heeft nog een contract tot 31 juli 2026, maar de clubleiding heeft al aangegeven dat de gesprekken over een verlenging met de spits gaande zijn.