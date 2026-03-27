Het houdt voorlopig maar niet op voor Memphis Depay. De topscorer aller tijden van Nederland moest verstek laten gaan voor de oefeninterlands van Oranje vanwege een blessure. Nu blijkt dat hij mogelijk nog grotere problemen heeft.

Memphis Depay raakte afgelopen zondag geblesseerd in de wedstrijd van zijn club Corinthians tegen Flamengo. Even hoopte de aanvaller nog fit te zijn voor de oefeninterlands van het Nederlands elftal tegen Noorwegen en Ecuador, maar niets is minder waar. Uit een MRI-test bleek namelijk dat Depay de voorste spier van zijn rechterbovenbeen heeft verrekt.

Op zijn telefoon

Nu blijkt dat die blessure mogelijk een vervelend staartje krijgt voor de topscorer aller tijden van Oranje. Na zijn wissel viel namelijk te zien dat Depay op zijn telefoon zat en leek hij druk in de weer. Dat leidde al op het veld tot verontwaardiging bij twee assistenten.

Volgens de regels van de Braziliaanse voetbalbond is het echter verboden om als reserve op je telefoon te zitten, in ieder geval op de bank. Verschillende Braziliaanse media melden dan ook dat de sportrechtbank in het land de aanvaller uit Moordrecht voor dat vergrijp heeft aangeklaagd.

Lange schorsing

Het Openbaar Ministerie van de Hoge Raad voor Sportzaken in Brazilië ontfermd zich momenteel over de casus. Voor de 32-jarige Depay kan dat nog wel eens zeer vervelend uitpakken. Naast een geldboete, die waarschijnlijk meer voor de bühne is, riskeert de behendige aanvaller namelijk een schorsing van één tot liefst zes wedstrijden.

Reactie Memphis

Door alle verontwaardiging al tijdens en na de wedstrijd, veel op sociale media, reageerde Depay zelf al direct na de wedstrijd. "Even ter verduidelijking: mijn telefoontje was puur bedoeld om te communiceren met de medische staf in Nederland. Ik ging naar buiten om mijn team te steunen, terwijl ik met mijn blessure ook in de kleedkamer had kunnen blijven. Ik ben ook teleurgesteld over de uitslag van de wedstrijd. We blijven werken aan betere tijden", lichtte hij toe op X.

Just to clarify my moment with the phone was pure to communicate with the medical staff in the Netherlands at that moment.

I came outside to show support to my team while I could’ve stayed inside the dressing room with the injury.

I’m Upset with the result of the game as well.… — Memphis Depay (@Memphis) March 23, 2026

Kansen voor anderen

Wanneer Depay precies te horen krijgt wat zijn straf is, is op dit moment nog onbekend. Ook over de ernst van zijn blessure is nog weinig bekend. Zijn afwezigheid opent wel de deuren voor twee andere Oranje-spitsen. Zowel Donyell Malen als Brian Brobbey ruiken hun kans. Eerstgenoemde zal in ieder geval in de basis starten op vrijdagavond tegen Noorwegen.