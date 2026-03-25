Terwijl Nederland vrijuit kan oefenen tegen Noorwegen en Ecuador de komende week, moeten tal van Europese toplanden zich nog zien te plaatsen voor het WK voetbal. De play-offs worden namelijk afgewerkt en die leveren nog vier deelnemers op aan het WK van komende zomer in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Zo werken de play-offs van het WK voetbal, waar de derde en laatste tegenstander van Nederland op het WK uit rolt.

De UEFA gaat over de ticketverdeling voor het WK voetbal van Europa en zag al twaalf landen zich rechtstreeks plaatsen via de WK-kwalificatie. Nederland behoorde tot die landen en kan dus nu al toewerken naar het WK, met bijvoorbeeld nu een debuterende Kees Smit in de oefeninterlands met WK-gangers Noorwegen en Ecuador. Toch staat er voor Oranje wel wat op het spel in de play-offs, want één van de winnaars komt in de WK-groep van Ronald Koeman en zijn spelers terecht.

Nederland wacht in Groep F op het WK

Er zijn nog zestien Europese landen die hopen op een WK-ticket. Daaronder landen als Italië, Denemarken, Polen, Zweden, Turkije en Oekraïne. Per vier landen worden er enkele halve finales en een finale gespeeld om één ticket. Nederland weet al in welke hoek er gekeken moet worden. Het winnende land uit 'groep' B komt bij Oranje, Japan en Tunesië in Groep F van het WK.

Oekraïne, Zweden, Polen of Albanië

Eerst spelen Oekraïne en Zweden tegen elkaar in het Spaanse Valencia, vanwege de oorlog van Oekraïne met Rusland. Dat land heeft dus geen echt thuisvoordeel, maar moet toch over één duel van Zweden zien te winnen om de play-off-finale te halen. Daarin wacht dan de winnaar van Polen - Albanië, donderdagavond om 20.45 uur in Warschau. De finale wordt vervolgens op 31 maart gespeeld in het land van de winnaar van Oekraïne-Zweden. De finalewinnaar gaat naar het WK.

Overzicht play-offs WK voetbal

Groep A (winnaar komt in WK-groep B met Canada, Qatar en Zwitserland)



Italië - Noord-Ierland

Wales - Bosnië & Herzegovina



Groep B (tegenstander van Oranje)



Oekraïne - Zweden

Polen - Albanië



Groep C (winnaar komt in WK-groep D met de Verenigde Staten, Paraguay en Australië)



Turkije - Roemenië

Slowakije - Kosovo



Groep D (winnaar komt in WK-groep A met Mexico, Zuid-Afrika en Zuid-Korea)



Denemarken - Noord-Macedonië

Tsjechië - Ierland

Live op televisie

Turkije - Roemenië is donderdag 26 maart de enige halve finale die om 18.00 uur begint, alle andere duels trappen om 20.45 uur af. Ziggo Sport is in Nederland de zender die de halve finales allemaal uitzendt. Dinsdag 31 maart zullen ook de finales op de sportkanalen te zien zijn.