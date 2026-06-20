Ronald Koeman verwacht meer van zijn spelers bij Oranje op dit WK voetbal. Op de persconferentie richting het duel met Zweden blikte hij nog eenmaal terug op het gelijkspel met Japan. Nog één keer vertelde hij over de mislukte wissels, maar keek hij ook naar de groep spelers zelf. "Dat is denk ik ook de generatie."

Tijdens het duel met Japan gaf Oranje tot twee keer toe een voorsprong weg. Op het moment dat Oranje de 2-1 weggaf, had Ronald Koeman een aantal wissels doorgevoerd. Hierdoor ging het Nederlands elftal een stuk defensiever spelen, waardoor de kritiek was dat Oranje het gelijke spel zelf over zich had afgeroepen.

Kritiek op wissels

De bondscoach gaf nu toe dat de wissels niet goed hadden uitgepakt. "De impact van de wissels was niet goed en die verantwoordelijkheid ligt bij mij. Dan moet je als grote jongen de kritiek ook nemen. Je doet het met een reden. Je praat erover met je staf. Op dat moment geef je aan wat je wilt veranderen. De ene keer gaat het beter dan de andere keer."

De reden dat het niet lukte, heeft deels ook te maken met een bepaalde inzet binnen de groep. Daar mag een tandje meer bij, vindt Koeman. "Ik vind dat er momenten zijn dat we beter en sneller druk naar voren moeten zetten en dat we te snel naar achteren gaan. Dat probeer je aan te geven en bespreek je dan ook", legt hij uit.

Verantwoordelijkheid nemen

Koemand werd ook gevraagd of spelers dan wel genoeg verantwoordelijkheid nemen. "Dat kan soms nog meer. Niet alleen naar de trainer maar ook naar elkaar in het veld. Dat kan altijd beter. Ik heb geprobeerd uit tel eggen wat het idee was achter de wissels, maar de impact had het niet", duidde hij de situatie. "De spelers kunnen meer de verantwoordelijkheid nemen, maar dat is denk ik ook de generatie", vertelt hij dan. Verder wilde hij daar niet op ingaan. "Dat kan ik heel goed, maar niet nu."

Nederland - Zweden

Het Nederlands elftal neemt het zaterdag in het Houston Stadium op tegen Zweden. Voor de ploeg van Ronald Koeman staat er veel op het spel, want na het gelijkspel tegen Japan zijn de punten hard nodig om een grote stap richting de knock-outfase te zetten. De wedstrijd tegen de Scandinaviërs begint om 19.00 uur Nederlandse tijd. Daarna wacht voor Oranje nog één groepswedstrijd: op vrijdag 26 juni om 01.00 uur Nederlandse tijd neemt Nederland het op tegen Tunesië.

WK voetbal

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