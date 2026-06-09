Met het WK in aantocht staan de spelers van het Nederlands elftal weer volop in de schijnwerpers. Zo ook Donyell Malen. Hij schittert op de cover van het bekende tijdschrift Men's Health. Zijn vrouw Delisha is, net als veel anderen, onder de indruk.

Waar veel covermodellen van Men's Health maandenlang aan hun fysiek moeten werken, was Malen al topfit richting het WK. Dat bleek ook wel uit zijn vorm bij AS Roma. Hij scoorde veertien keer na de winterstop bij de club. "Donyell is een van de spannendste voetballers van dit moment en blijft trouw aan wie hij is: nuchter, vurig als het moet, en met een opvallende voorliefde voor mode", omschrijft het tijdschrift hem.

Kritiek

Malen gaf ook een openhartig interview over omgaan met kritiek en druk. "Ik zie druk als iets moois", zegt hij. "Als mensen iets van je verwachten, bedoelen ze eigenlijk dat ze je goed vinden en hoog inschatten. Ik probeer het positief te bekijken: je moet er gewoon vol voor gaan."

"Als je scoort, ben je de held. Raak je geen bal of maak je geen doelpunten, dan volgt kritiek", vervolgt hij. "Ik praat veel met mijn vrouw en mensen die dicht bij me staan. Alleen wat zij zeggen, doet me écht iets. De rest laat ik los. Als het slecht gaat, weet ik dat vaak ook zelf wel."

Zijn vrouw Delisha laat ook mooie woorden achter op het Instagram-bericht van de 27-jarige spits, waarin hij de coverfoto deelt. "Hou van jou. Trots op jou", schrijft ze met een hartje. Ook vanuit Italië wordt er veel gereageerd. Fans zijn erg onder de indruk van de shoot van Malen.

WK voetbal

De kans is groot dat Malen zondag in de basis start tijdens het eerste WK-duel van Oranje tegen Japan. Bondscoach Ronald Koeman gaat er namelijk niet vanuit dat Memphis Depay dan al de hele wedstrijd kan spelen. De andere tegenstanders in de groepsfase zijn Zweden en Tunesië.

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