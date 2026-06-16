Jan Paul van Hecke speelt vanaf volgend jaar voor Tottenham Hotspur. De gevallen Engelse grootmacht besloot hem nog tijdens het WK over te nemen van Brighton. Bij de transfer is een behoorlijk prijskaartje gemoeid. Het zijn vooral de oude amateurclubs van de verdediger die zichzelf flink in de handen wrijven.

Jan Paul van Hecke lijkt dit WK de partner van Virgil van Dijk te worden in het hart van de defensie. De verdediger speelde de gehele wedstrijd mee tegen Japan (2-2 gelijkspel), maar kwam niet ongeschonden uit de strijd. De Zeeuwse mandekker kreeg een Japanse schoen in zijn gezicht en liep daarbij een blauw oog op. Dat heeft Tottenham Hotspur echter niet afgeschrikt.

Toptransfer

Dinsdag kwam immers naar buiten dat Van Hecke voor een slordige 60 miljoen euro (exclusief bonussen) de overstap maakt van Brighton & Hove Albion naar Tottenham Hotspur. Het wordt een weerzien met trainer Roberto de Zerbi, die in zijn Brighton-tijd al groot fan was van de Nederlander.

Samen met oud-Feyenoorder Marcos Senesi en Liverpool-icoon Andy Robertson, die beide ook de overstap maakten, moeten ze de zwakke defensie van de Spurs van een krachtsimpuls voorzien. De gevallen grootmacht eindigde afgelopen seizoen als zeventiende in de Premier League en wil dat niet nog eens. Van Hecke wordt de volgende Oranje-international bij Tottenham, naast Micky van de Ven en de geblesseerde Xavi Simons.

Cashen voor oud-clubs

Het hoge prijskaartje dat voor Van Hecke is betaald is vooral goed nieuws voor zijn oude clubs. Zij delen allemaal mee in de feestvreugde, want zij kunnen een riant bedrag bijschrijven. Vooral voor de oude amateurclubs van de verdediger betekent dat zeer goed nieuws.

NAC Breda mag maar liefst 4.5 miljoen euro bijschrijven door de transfer, aangezien zij een doorverkooppercentage bedongen bij de stap naar Brighton. Dat is opmerkelijk genoeg de duurste transfersom die zij ooit ontvingen. Het oude record stond op naam van Nemanja Gudelj, die voor drie miljoen naar AZ trok in 2013. SC Heerenveen krijgt ongeveer drie ton.

Van Hecke maakte pas op late leeftijd de stap naar de profs, waardoor ook zijn amateurclubs een mooi bedrag ontvangen. VV Goes ontvangt net als Heerenveen drie ton, terwijl JVOZ nog meer krijgt. De Jeugd Voetbalopleiding Zeeland zou zelfs ruim 1.2 miljoen euro verdienen aan de transfer.

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