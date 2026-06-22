De dag is nog een stukje beter geworden voor de doelman van Kaapverdië. Vozinha, die vorige week de held van Kaapverdië werd bij de 0-0 tegen Spanje, pakte weer een punt met zijn land tegen Uruguay. Maar het was ook de avond voor een mooi weerzien met zijn familie. Eerder was zijn moeder afwezig omdat de visumaanvraag niet op tijd rondkwam. Nu was ze er wel bij.

De moeder van doelman Vozinha was vorige week afwezig toen haar zoon een heldenrol vertolkte in het duel met Spanje. Na afloop vertelde de 40-jarige doelman hevig geëmotioneerd dat hij baalde. Ze kon destijds niet overkomen vanwege financiële problemen en de hoge kosten voor het duel met Spanje.

Moeder aanwezig

Daar werd al gauw wat aan gedaan en een aantal dagen terug werd bekendgemaakt dat zijn moeder tóch naar het WK zou komen. Met behulp van de autoriteiten in Amerika kreeg ze razendsnel een visum waarmee ze de 2-2 tegen Uruguay gewoon in het stadion kon beleven. Op de foto is te zien dat ze enorm meeleefde met haar land. Met een vlag van de eilandgroep volgde ze de wedstrijd in een skybox.

Ze zag hoe het 2-2 werd en hoe haar zoon weer een grote rol speelde in dat behaalde punt. Ook de bondscoach Pedro Leitão Brito was na afloop zeer positief over het resultaat. "Ik wil het team en al onze mensen feliciteren met de manier waarop we hebben gespeeld: met hart en ziel", vertelt hij.

Kansen voor Kaapverdië

Hoewel het gros van zijn team er volledig doorheen zat, zag hij een ploeg dat niet opgaf. Dat stemt hem gelukkig. ""We hadden het in de slotfase erg lastig; veel spelers hadden al last van kramp. Maar ons team toonde de hele wedstrijd moed en bleef op zoek naar de overwinning; dat stemt ons erg gelukkig."

Kaapverdië heeft met nog een wedstrijd in de groep alle kans om zich te plaatsen voor de knock-outfase van het WK voetbal. In de laatste wedstrijd treffen ze Saoedi-Arabië, dat onderaan staat met één punt.

WK voetbal

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