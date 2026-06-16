Wim Kieft is tijdens het WK voetbal erg druk. Hij schuift geregeld aan bij de NOS voor een analyse en maakt daarnaast zijn eigen podcast . Dat gaat echter niet altijd goed. Dinsdag raakte de oud-topvoetballer licht geïrriteerd door een belletje van zijn vrouw.

De podcast KieftJansenEgmondGijp was onlangs nog twee weken op het zonnige Curaçao, maar is tijdens het WK voetbal gewoon in Nederland. Wim Kieft combineert het maken van de podcast met diverse andere uitstapjes, zoals zijn rol als analist bij de NOS. Dinsdag stond er weer een nieuwe podcast op de planning, al liep die voor hem niet helemaal zoals gepland.

De nieuwste uitzending van de podcast was sowieso al redelijk uitgekleed. Alleen Kieft en schrijver Michel van Egmond waren van de partij. Zij werden na een klein halfuur opgeschrikt door iemand van de productie die wild aan het gebaren was. Wat bleek? Suzanne, de vrouw van Kieft, probeerde meermaals om de oud-voetballer te bellen. Dat leidde tot irritatie.

Onderbreking

"Ja lieverd, we onderbreken de podcast nu voor jou", begint Kieft als hij de telefoon opneemt. Zijn vrouw wist niet waar hij de auto had geparkeerd. Vervolgens probeert de voormalig international om zijn vrouw op komische wijze uit te leggen waar de bolide precies staat gepaarkeerd. Toch vindt Kieft het niet echt fijn dat hij zomaar wordt gebeld tijdens de uitzending.

"Het is een beetje raar om een live podcast te onderbreken omdat jij je auto niet kan vinden. Begrijp je wat ik bedoel?", mort Kieft vervolgens. Dat heeft hij zelf ook snel door. "Ik ben wel lief tegen mijn vrouw hoor", grapt hij daarna.

Kleine sneer

Het lijkt gelukkig met een sisser af te lopen al kan Kieft het niet laten om het later nog één keer aan te halen. Als het telefoontje van de nieuwe Feyenoord-trainer Giovanni van Bronkhorst wordt besproken, haalt hij zijn gram. "Nou, ik krijg net een telefoontje van mijn vrouw of ik even wil vertellen waar de auto staat. Dat vind ik raar."

Van Egmond vraagt zich uiteindelijk af of Kieft dat niet van tevoren had kunnen vertellen. Dan komt de aap uit de mouw. "Dat heb ik wel gezegd. Maar mijn vrouw luistert nooit", besluit hij. Het lijkt erop dat Suzanne de auto uiteindelijk heeft gevonden, want in het restant van de podcast belt ze niet meer.

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