In de nacht van maandag op dinsdag werd Iran - Nieuw-Zeeland gespeeld op het WK voetbal. Het duel eindigde na een vermakelijke 90 minuten in 2-2, maar heeft voor één iemand een bijzonder vervelend staartje gekregen. Een commentator is hard bestraft vanwege een enorme blunder.

Het gaat om Murak Ekrem Cimen, die commentator is voor de Turkse zender TRT. Zij hebben de uitzendrechten tijdens het WK voetbal en dus was hij te horen tijdens Iran - Nieuw-Zeeland. Dat is ook meteen de laatste keer dat hij door de Turkse televisie klinkt tijdens een WK-wedstrijd.

Blunder in openingsfase

Cimen ging namelijk volledig de mist in tijdens de openingsfase. Toen Iran in de aanval was, beweerde hij dat Nieuw-Zeeland de aanval opzocht. En andersom. Wat bleek? De commentator had de kleuren van beide landen gewisseld. Iran speelde in het wit en Nieuw-Zeeland in het zwart, maar dat was hem ontgaan. Dat zorgde vanzelfsprekend voor merkwaardig commentaar dat minutenlang aanhield.

Vier minuten lang in de fout

Pas in de vierde minuut werd ook hem duidelijk wie in welke kleur speelde en dat hij tot dat moment consequent de landen door elkaar had gehaald. Toen was het kwaad uiteraard al geschied.

Voor de Turkse commentator was het vanochtend ook erg vroeg: die haalde tijdens de eerste vier minuten van Iran - Nieuw-Zeeland doodleuk de elftallen door elkaar. Dus bij hem speelde Iran in het zwart en Nieuw-Zeeland in het wit. Briljant. pic.twitter.com/HxYf68FqUE — Jean-Paul Rison (@JeanPaulRison) June 16, 2026

Commentator geschorst

Het fragment ging viral en werkgever TRT besloot maatregelen te nemen. De omroep liet weten dat er een commentator van het WK is afgehaald. TRT schrijft eveneens dat het onacceptabel is dat een ervaren sportcommentator zo de fout in gaat.

Iran en Nieuw-Zeeland speelden overigens een vermakelijke wedstrijd die in 2-2 eindigde. Turkije is dit jaar ook weer vertegenwoordigd op het wereldkampioenschap. Zij kenden een teleurstellende start met een 2-0 nederlaag tegen Australië. Later treffen de Turken nog Paraguay en de Verenigde Staten.

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