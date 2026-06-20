Jan Paul van Hecke maakte tussen de bedrijven door op het WK een geweldige transfer van Brighton naar Tottenham Hotspur. Maar liefst zestig miljoen wordt er voor hem neergelegd. Een prachtig bedrag vindt hijzelf. Maar er is één ding dat hem nog een beetje dwars zit. "Jammer dat VV Arnemuiden net niks krijgt."

Terwijl de nuchtere Zeeuw met Oranje zijn eerste eindtoernooi afwerkt, was er ook nog tijd om de transfer af te ronden. Dat met dank aan Ronald Koeman, zo vertelt Jan Paul van Hecke op de persconferentie voor het duel met Zweden. "Ik heb me verder niet veel bezig gehouden met de transfer. Ik ben hier met iets belangrijks bezig en ik kreeg de vrijheid van de bondscoach om de medische keuring hier te doen. Daar ben ik dankbaar voor."

Kassa rinkelt bij amateurclubs

Spurs betaalt een prijskaartje van zestig miljoen voor de Nederlandse verdediger en daar verdienen zijn oude amateurclubs ook een hoop aan. "Mooi voor de teams van JOVZ en VV Goes", vertelt hij met een grijns op het gezicht. "Alleen jammer dat Arnemuiden net tekort schiet en niet wat krijgt. Maar ze zullen enorm blij zijn en dat verdienen ze ook."

Arnemuiden is het geboortedorp van Van Hecke, het is een plek die hij nog een warm hart toedraagt. "Ik zit er wel over na te denken Arnemuiden wat te geven, maar met zulke uitspraken moet je altijd uitkijken", zegt hij lachend als het over zuinige Zeeuwen gaat. "Wat ik van mijn prijskaartje vindt? Dat is uiteindelijk wat een club ervoor wil geven. Daar heb ik niks mee te maken. Dit is blijkbaar wat ze voor mij over hebben en dat is alleen maar mooi voor mij", bekent hij eerlijk.

Hoog prijskaartje

Zo'n hoog prijskaartje, dat moet vast een bepaalde druk met zich meebrengen, al vindt Van Hecke dat wel meevallen. "Ik kan wel stoer zeggen dat het me niks doet, maar ik ben er wel gewoon trots op. Het is ook iets heel moois, maar het is niet dat het mij verandert als persoon. Ik blijf gewoon JP", sluit hij treffend af.

Nederland - Zweden

'Gewoon JP' bereidt zich momenteel voor op het duel met Zweden aanstaande zaterdag in Houston. Voor de ploeg van Ronald Koeman staat er veel op het spel, want na het gelijkspel tegen Japan zijn de punten hard nodig om een grote stap richting de knock-outfase te zetten. De wedstrijd tegen de Scandinaviërs begint om 19.00 uur Nederlandse tijd. Daarna wacht voor Oranje nog één groepswedstrijd: op vrijdag 26 juni om 01.00 uur Nederlandse tijd neemt Nederland het op tegen Tunesië.

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