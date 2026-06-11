De FIFA heeft vlak voor het WK flink aan de spelregels gesleuteld. De wereldvoetbalbond wil vooral harder optreden tegen tijdrekken en ander spelbederf. Oud-topscheidsrechter Mario van der Ende snapt daar lang niet alles van. In gesprek met Sportnieuws.nl laat hij geen spaan heel van de nieuwe voetbalregels. "Alsof de bedenkers niets te doen hebben."

1. Binnen tien seconden naar de kant

Spelers die worden gewisseld, moeten het veld binnen tien seconden verlaten. Gebeurt dat niet, dan volgt een zware sanctie: de invaller mag pas bij de eerstvolgende spelonderbreking, en ten vroegste één minuut later, het veld betreden. De ploeg moet daardoor minstens een minuut met tien spelers verder.

Van der Ende: "Dat komt natuurlijk door het getreuzel van al die spelers, maar wat gaan we doen als een speler loopt te hinken? Een scheidsrechter is geen dokter, hè. Wat mij betreft maakt het weinig uit of een speler er tien, twaalf of vijftien seconden over doet. Ik vind dus ook niet dat die spelers een minuut moeten wachten. Het is alleen wel héél duidelijk dat de FIFA het tijdrekken wil aanpakken."

2. Vijf seconden voor doeltrap en inworp

Niet alleen wissels moeten sneller verlopen, ook bij doeltrappen en inworpen wordt tempo geëist. Spelers krijgen daarvoor maximaal vijf seconden. Overschrijdt een doelman die limiet bij een doeltrap, dan volgt een hoekschop voor de tegenstander. Bij een te trage inworp kan de scheidsrechter de bal toekennen aan de andere ploeg.

"Dat gaat niet lukken, maar scheidsrechters kunnen de snelheid van het spel hiermee wel bevorderen", stelt de oud-toparbiter, die zich al tien jaar lang hard maakt voor effectieve speeltijd. "Deze spelregels zijn voor mijn gevoel allemaal op te lossen met effectieve speeltijd. Ik heb überhaupt het gevoel dat de bedenkers van deze regels niets te doen hebben. Waarom moeten alle spelers bij de volksliederen nou weer naar de middenlijn komen… Dan gaan er weer twee minuten verloren."

3. Behandelde spelers lang aan de kant

De FIFA wil ook het stilleggen van wedstrijden door verzorgingen beperken. Daarom moeten spelers die medische hulp krijgen voortaan minstens een minuut naast het veld blijven. Pas daarna mogen ze, met toestemming van de scheidsrechter, opnieuw meedoen. De wereldvoetbalbond maakt daarbij geen onderscheid tussen echte en geveinsde blessures, omdat dat moeilijk objectief vast te stellen is.

Alleen in twee gevallen geldt de regel niet: wanneer een tegenstander een gele of rode kaart krijgt en ook zijn doelmannen vrijgesteld van de maatregel. "Het is natuurlijk héél vreemd dat je een minuut naar de kant moet, terwijl er een overtreding op jou gemaakt wordt. Laat ze die regel maar terugdraaien, want dit slaat helemaal nergens op", stelt Van der Ende.

4. Meer mogelijkheden voor VAR

Scheidsrechters krijgen tijdens het WK meer hulp vanuit de videowagens. De VAR mag op het WK ook controleren of een tweede gele kaart én een hoekschop terecht zijn gegeven. Tot dusver was dat nog verboden. "Dat vind ik wel héél goed. Het verbaast mij alleen wel dat clubs of landen nog steeds geen VAR-aanvraag kunnen doen als zij er heilig van overtuigd zijn dat er iets fout is gegaan. Dat is écht een gemiste kans", besluit de kritische Van der Ende.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover