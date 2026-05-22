Topscheidsrechter Danny Makkelie gaat zich opmaken voor het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Dick Jol begrijpt daar helemaal niets van, vooral omdat de voormalig toparbiter vindt dat Serdar Gözübüyük hem op alle fronten voorbij is. "Ik hou van Serdar en zou graag wedstrijden onder zijn leiding voetballen", stelt Jol.

Volgens Jol behoort Gözübüyük tot de absolute top. De voormalig topscheidsrechter, die onder meer de Champions League-finale van 2001 tussen Bayern München en Valencia floot, spreekt vol bewondering over hem. "Gözübüyük is al drie jaar in bloedvorm en steekt er met kop en schouders bovenuit. Dat vindt vrijwel de hele voetbalwereld", start de lofzang van Jol in De Telegraaf.

Alle capaciteiten voor een toparbiter

De voormalig topscheidsrechter ziet bij Gözübüyük alle kwaliteiten die een arbiter in de Europese top nodig heeft. "Hij is een leider: hard als het moet en flexibel als het kan. De laatste jaren is hij echt vreselijk gegroeid en ik vind het onbegrijpelijk dat hij niet is uitgenodigd om op het WK te fluiten. In mijn ogen is Serdar zijn collega Makkelie nationaal en internationaal al voorbij. Dus die wisseling van de wacht zit er aan te komen. Hij heeft dit seizoen bijna geen steken laten vallen."

Jol ziet dat Gözübüyük zich behoorlijk heeft ontwikkeld, maar blikt nog wel eenmaal terug een opmerkelijk moment. "Het incident met het ’Respect-bandje’ bij FC Groningen heeft hem lang achtervolgd, maar dat was een jeugdfout en lijkt hem alleen maar sterker te hebben gemaakt. Hij deed net even te populair toen hij lekker onderweg was. Dat had hij niet moeten doen. Ik vind het dan knap als je je zo herpakt."

'Ik hou van Serdar'

Volgens Jol kan Gözübüyük heel ver komen, óók internationaal. "Al is het bij de UEFA en FIFA soms niet wat je kunt, maar wie je kent. Maar ik hoor alleen maar goede verhalen over hem. Ik hou van Serdar en zou graag wedstrijden onder zijn leiding voetballen", besluit Jol.

Op het WK van 2018 in Rusland was Makkelie actief als VAR. Op EURO 2021, EURO 2024 en het WK van 2022 in Qatar maakte hij deel uit van het scheidsrechterskorps. De 43-jarige Makkelie gaat zich dan ook opmaken voor zijn vijfde eindtoernooi. Gözübüyük heeft nog géén ervaring op een WK of EK.

