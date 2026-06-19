Het WK in Canada, Mexico en de Verenigde staten is dit jaar groter, gekker en extravaganter dan ooit. Maar op het gebied van Fair Play mag het wel een tikkeltje beter. We zijn pas ruim een week op weg in het toernooi maar er is al een negatieve statistiek aan diggelen gegooid. En dat heeft alles te maken met de scheidsrechters.

Die grijpen dit WK namelijk maar al te graag naar de borstzak. Er zijn al tal van kaarten uitgedeeld in de eerste 27 wedstrijden van het WK. 58 keer werd de gele kaart getrokken en al zes keer de rode kaart. Daarmee is een negatieve statistiek van vorig WK al aan diggelen gegooid.

Bijzondere statistiek

Op het WK in Qatar werden er namelijk gedurende het hele toernooi maar vier rode kaarten uitgedeeld. Dat is nu, terwijl we nog niet eens halverwege de groepsfase zijn, al dik verbroken. Dat is ook geen verrassing omdat alleen al in de eerste wedstrijd drie rode kaarten werden gegeven bij Mexico-Zuid-Afrika.

Sphephelo Sithole en Themba Zwane kregen de discutabele eer van de eerste twee rode kaarten van het toernooi. De Zuid-Afrikanen waren onbesuisd in hun tackles in de openingswedstrijd en moesten daarom op de tribune toekijken tegen Tsjechië. In datzelfde duel werd ook César Montes, de aanvoerder van Mexico van het veld gestuurd.

Meer rode kaarten dan vorige editie

Daarna heeft het lang geduurd tot de volgende kaart werd getoond. Dat gebeurde pas weer op donderdag 18 juni. Zwitserland tegen Bosnië leek lang een saai duel te worden, tot het laatste kwartier. Dat had nog vijf doelpunten én een rode kaart in petto. De Bosnische verdediger Taik Muharemovic kreeg een rode kaart in de tachtigste minuut toen hij een doorgebroken speler naar de grond haalde.

Ook bij Canada - Qatar vielen twee rode kaarten. De eerste rode kaart was ook voor het neerhalen van een doorgebroken speler, de tweede was iets akeliger. Canadees Koné werd getackeld en leek op vreselijke wijze zijn been te breken, waardoor het spel lang stil lag. De scheidsrechter gaf eerst geel, maar de VAR maakte daar al gauw rood van.

WK voetbal

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