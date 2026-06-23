Vooraf was al voorspeld dat wedstrijden op het WK voetbal weleens veel langer konden gaan duren dan de geplande negentig minuten. Door een speciaal weerprotocol dat actief is in de Verenigde Staten, heeft de organisatie bij één bliksemschicht in de buurt van het stadion al de poppen aan het dansen. Het duel tussen Frankrijk en Irak was het eerste duel waarbij dat van kracht was.

In het zuiden van Amerika, bijvoorbeeld in Philadelphia waar Frankrijk - Irak werd gespeeld, gelden diverse weerswaarschuwingen. Zo heerst er extreme hitte en is er grote kans op felle onweersbuien. De FIFA gaat niet over het protocol, maar is afhankelijk van de lokale autoriteiten.

In de Verenigde Staten wordt er geen enkel risico genomen met betrekking tot de veiligheid van spelers en fans, dus worden sportwedstrijden al snel stilgelegd. Het is 'storm season' in delen van de VS en Mexico en dus is de kans aanwezig dat onderstaande scenario's uit gaan komen.

Urenlange stakingen

Voor het WK wordt geen uitzondering gemaakt. Op het WK voor clubs vorig jaar, ook in de VS, werden meerdere duels al tijdelijk gestaakt toen er onweer in de buurt van de stadions kwam. Een duel tussen Chelsea en Benfica moest worden gestaakt en was uiteindelijk pas 4,5 uur na het eerste fluitsignaal afgelopen.

Het protocol schrijft namelijk voor dat een duel al moet worden stilgelegd als er onweer wordt waargenomen in een straal van acht mijl (een kleine dertien kilometer) rondom het stadion waar op dat moment gespeeld wordt. Dat gebeurde voor het eerst bij Frankrijk tegen Irak. Uiteindelijk lag het duel bijna twee uur stil.

Timer van dertig minuten is onverbiddelijk

Op het moment dat dat het geval is, begint er een timer van minstens een half uur te lopen. Bij elke nieuwe bliksemflits wordt die timer gereset, totdat er dertig minuten geen onweer meer gezien is. Pas dan mag het duel worden hervat. Op het moment dat het staken begint, moeten alle spelers van het veld en alle fans moeten van de tribunes af.

Mocht het zolang duren dat wedstrijden of delen ervan definitief moeten worden gestaakt, dan wordt die beslissing genomen op basis van de inschatting of toeschouwers veilig thuis kunnen komen.

Er kan dan gekeken worden naar een hervatting van de duels voor bijvoorbeeld de volgende dag. Voor de FIFA zou het enorme hoofdpijndossiers opleveren, bijvoorbeeld in de laatste wedstrijden van de groepsfases. Dan worden duels namelijk gelijktijdig afgewerkt, om matchfixing of salonremises te voorkomen. Maar als de ene wedstrijd uit dezelfde poule wordt (tijdelijk) wordt gestaakt en de ander gaat gewoon door, dan gaat die balon dus al niet meer op.

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