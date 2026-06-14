Het Nederlands elftal speelt zondag de eerste wedstrijd op het WK voetbal en dus staan er miljoenen mensen achter de ploeg van Ronald Koeman. Zo ook topschaatsster Jutta Leerdam. Zij moedigt Oranje samen met verloofde Jake Paul en zijn hond Thor op een bijzondere locatie aan.

Nederland komt zondagavond voor het eerst in actie op het WK voetbal. In Dallas speelt het tegen Japan en dan moet de ploeg van bondscoach Ronald Koeman laten zien dat de mindere oefenduels met Algerije en Oezbekistan niets zeggen over wat er de komende weken in Noord-Amerika gaat beginnnen.

Oranje wordt in de Verenigde Staten massaal gesteund door het Oranje-legioen en dat was enkele uren voor de wedstrijd te zien tijdens de mars van de supporters naar het stadion. Maar natuurlijk wordt de ploeg van Koeman ook door heel veel meer mensen in de rest van de wereld gesteund.

Eén van hen is topschaatsster Leerdam. Zij deelt op haar Instagram een video van het officiële kanaal van het Nederlands elftal met als bijtekst 'Let's go'. Later plaatste ze ook nog het bericht waarin ze samen met zanger Gerard Joling danst op zijn speciale WK-nummer met drie Nederlandse vlaggetjes erbij. Leerdam en Joling waren onlangs samen in Italië voor de opnames van het tv-programma Casa di Beau.

Rond de aftrap van het duel liet ze opnieuw van zich horen. Daarop is te zien dat Leerdam samen met verloofde Paul en zijn hond Thor in het vliegtuig zit. De schaatsster zingt 'Hup Holland Hup' en dat nummer heeft ze blijkbaar aan haar geliefde geleerd, want hij maakt de tekst af als Leerdam stopt. De hond van Paul moet er overigens ook aan geloven. Hij heeft een oranje shirt aangemeten gekregen.

i Thor, de hond van Jake Paul, in een oranje shirt. © Instagram / Jutta Leerdam

Stadion van historisch gevecht Jake Paul

Oranje speelt zondag in een stadion dat wel bekend is voor de twee. Het AT&T Stadium was in november 2024 namelijk het decor van het gevecht tussen Paul en de legendarische bokser Mike Tyson. Dat boksduel leverde een heleboel aandacht op en werd wereldwijd ook massaal bekeken.

Leerdam viel tijdens rond dat gevecht ook op. Zij verscheen in een schitterende jurk bij de wedstrijd van haar geliefde. Daardoor ging ook zij de hele wereld over. Paul won het gevecht met Tyson overigens.

Nederland - Japan

Nederland en Japan trappen zondag om 22.00 uur Nederlandse tijd af in Dallas. Beide teams spelen later dit toernooi ook nog tegen Zweden en Tunesië.

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