Mikky Kiemeney besloot samen met haar kinderen om naar de Verenigde Staten af te reizen om daar partner en vader Frenkie de Jong aan te moedigen. Na een lange reis zijn ze er helemaal klaar voor en vielen ze direct op door hun opvallende outfits.

Veel familieleden en vrienden van de internationals van het Nederlands elftal moedigen hun geliefden aan vanuit Nederland. Anderen besloten om voor het WK voetbal af te reizen naar de Verenigde Staten. Zo ook Mikky Kiemeney, de vrouw van middenvelder Frenkie de Jong, die samen met hun zoontjes de verre reis naar Amerika heeft gemaakt.

Na een lange reis in het vliegtuig van ongeveer tien uur zijn Kiemeney en zoontjes Miles en Mason inmiddels aangekomen in Texas. Daar speelt het Nederlands elftal zondagavond in de stad Dallas de eerste wedstrijd van het mondiale eindtoernooi tegen Japan. Voor De Jong is er dus een extra reden om zijn best te doen, aangezien zijn gehele gezin op de tribune zal zitten.

Toepasselijke outfit

Bij een post op Instagram toont Kiemeney bovendien dat ze de nodige voorbereidingen heeft getroffen. "We zijn er!", schrijft ze bij een reeks foto's. Daarop valt te zien hoe Kiemeney een opvallende oranje pet draagt. Ook zoontjes Miles en Mason dragen schattige outfits die helemaal passen bij het WK. De twee kleine De Jong-telgen dragen een wit hemd met de tekst 'Mijn eerste Wereldkampioenschap' in allerlei leuke kleuren. Aangezien de temperaturen in Dallas hoog zijn, dragen ze allemaal een toepasselijke outfit.

Aan de support zal het zondagavond dus niet liggen voor De Jong. Hij hoopt deze eindronde eindelijk weer om een beslissende rol te spelen binnen het Nederlands elftal. Voor het EK 2024 gold hij ook als belangrijke schakel in het team, maar toen was het een vervelende blessure die roet in het eten gooide.

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