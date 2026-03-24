Voor Suriname wachten een paar heel spannende en zware dagen. Het land probeert donderdag een stap te zetten naar het eerste WK voetbal ooit. In de intercontinentale play-offs moet 's avonds laat afgerekend zien te worden met Bolivia en daarna nog Irak. De NOS komt op het laatste moment met nieuws naar buiten over het live uitzenden van de wedstrijd.

De WK-kwalificatie van Midden-Amerika, waartoe Suriname behoorde, werd nog live uitgezonden op ESPN. Maar nu het WK voetbal écht dichtbij komt, neemt de Nederlandse publieke omroep het stokje over. Daardoor zijn de beslissende duels met Bolivia en bij winst met Irak door iedereen gratis live te zien. De aftraptijd is door de speellocatie in Mexico wel pas laat op de Nederlandse avond.

Live op NPO 3

'De NOS zendt de WK-play-offwedstrijd van Suriname tegen Bolivia live uit. De wedstrijd is donderdag 26 maart vanaf 22.45 uur te zien op NPO 3, NOS.nl, de NOS-app en NPO Start. De commentator bij de wedstrijd is Jan Roelfs', meldde de omroep dinsdagmiddag. Om 23.00 uur is de aftrap van het duel, dus de fans zullen lang op moeten blijven om er wat van te kunnen zien. Doordat de NOS Bolivia - Suriname live uitzendt en streamt, is het voor alle Nederlanders gratis te zien.

Ook Suriname - Irak eventueel live

En dat is nog niet alles. Na die enkele wedstrijd op donderdag staat Suriname bij winst in de finale van de play-offs tegen Irak en ook dat duel zal de NOS dan live uitzenden via dezelfde kanalen. De ploeg van bondscoach Henk ten Cate speelt in intercontinentale play-offs met vijf andere landen om 2 WK-tickets. De winnaar van Suriname – Bolivia treft Irak in de beslissende finale op dinsdag 31 maart. De winnaar plaatst zich voor het WK voetbal deze zomer in Mexico, de Verenigde Staten en Canada en wordt dan ingedeeld in een groep met Frankrijk, Senegal en Noorwegen.

Andere play-offs

In de andere intercontinentale play-offs spelen eerst Jamaica en Nieuw-Caledonië tegen elkaar op 27 maart om 04.00 uur, waarna het Afrikaanse Congo wacht in de finale om het andere ticket naar het WK. Die duels worden niet in Nederland uitgezonden. Het winnende land wordt op het WK ingedeeld bij Portugal, Oezbekistan en Colombia.