Henk ten Cate had maar één dag bedenktijd nodig voordat hij 'ja' zei op de vraag of hij bondscoach wilde worden van Suriname. De 71-jarige voetbaltrainer, geboren uit een Nederlandse vader en Surinaamse moeder, vindt het bijzonder dat het land bij hem uitgekomen is. Over ruim een week kan Ten Cate met het land voor het eerst op het WK voetbal staan. Het maakt hem trots.

Ten Cate had alles al gedaan in de voetbalwereld, behalve het bondscoachschap. Toen Suriname een paar maanden geleden voorbijkwam, kon hij bijna niet anders dan 'ja' zeggen. Eind maart staan twee duels tussen 'Natio' en de droom om het WK te halen. "Mijn band met Suriname is groot in de zin van dat ik iedere morgen en iedere avond voor de spiegel sta om mijn tanden te poetsen. En dan zie ik dat ik niet helemaal wit ben", zegt Ten Cate tegen De Telegraaf.

'Opgegroeid met Suriname'

Eerst moet Bolivia worden verslagen in de intercontinentale play-offs, daarna wacht dan Irak. De winnaar gaat naar de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Ten Cate kan geschiedenis schrijven met 'zijn' land, dat hij op 42-jarige leeftijd pas voor het eerst bezocht. "Mijn moeder is vanuit Suriname hier naartoe gekomen met haar ouders en negen broertjes en zusjes, haar jongste broertje is in Nederland geboren. Ik ben als kind opgegroeid met Suriname, ook omdat ik ben opgevoed in het huis van mijn grootouders. Mijn ouders gingen scheiden toen ik drie was en toen is mijn moeder teruggegaan naar haar ouders.”

'Geen reden om naar Suriname te gaan'

Ten Cate is en blijft een ras-Amsterdammer en Suriname was in zijn voetbalcarrière vaak ver weg, letterlijk en figuurlijk. "We hadden maar drie weekjes vakantie en dan had ik liever een ontspannende vakantie in Spanje om mezelf weer op te laden voor het nieuwe seizoen. Er was ook niet echt een reden om naar Suriname te gaan, omdat de hele familie in Nederland was.” Maar sinds zijn eerste bezoek 29 jaar geleden blijft het tropische land trekken.

'Een soort warm bad'

"Het is altijd weer een soort van warm bad waar je in duikt. Het weer, de geuren, de mensen. Iedereen leeft samen met elkaar. Dat kun je je niet voorstellen als je ziet wat er in de wereld gebeurt en wat voor haat er is ten opzichte van elkaar. Hier in Amsterdam zelfs.” Zijn 92-jarige moeder maakt het vooralsnog allemaal mee vanuit Nederland, waar ze haar zoon via Facebook op alle mogelijke manieren volgt. Met de WK-droom nog altijd springlevend, zou dat de kers op de taart zijn.

Mini-Zeist

"Als het ons lukt om ons te plaatsen voor het WK zou dat geweldig zijn voor het Surinaamse voetbal. Met het WK-startgeld zou er een modern bondscentrum gemaakt kunnen worden met echt goede kunstgrasvelden. Een mini-Zeist zeg maar. Daar zou het Surinaamse voetbal voor langere tijd de vruchten van kunnen plukken.”