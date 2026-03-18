Bondscoach Henk ten Cate van Suriname heeft zijn selectie voor de play-offs in kwalificatie voor het WK voetbal bekend gemaakt. Een groot aantal Eredivisie-spelers is opgeroepen. Ex-Feyenoorder Jean-Paul Boëtius is er ook weer bij.

De bondscoach heeft ook doelman Etienne Vaessen van FC Groningen en NEC-speler Tjaronn Chery opgeroepen voor de belangrijke play-offs om het WK voetbal te bereiken. Suriname moet het op 26 maart in Mexico opnemen tegen Bolivia. Wint de ploeg die wedstrijd, dan wacht op 31 maart Irak in de finale van de play-offs.

Naast Vaessen en Chery zijn voetballers Djevencio van der Kust (Heracles Almelo), Dion Malone (Telstar), Yannick Leliëndal (FC Volendam) en Richonell Margaret (Go Ahead Eagles) uit de Eredivisie geselecteerd.

Boëtius is ook weer opgeroepen. De voormalige speler van Feyenoord tekende kort geleden een contract bij RKC Waalwijk om zich zo in de WK-selectie van Suriname te spelen. De achtvoudig international kreeg bij zijn vorige club, Darmstadt, weinig speeltijd meer.

Duel met Irak

Het duel met Irak is de afgelopen tijd veelbesproken. Er was een hoop onduidelijk over de deelname van het land uit het Midden-Oosten vanwege de oorlog in buurland Iran. Inmiddels weet Suriname waar het aan toe is. De spelers zaten vast in Irak, maar vertrekken toch met een privévliegtuig naar Mexico.

Bondscoach Graham Arnold van Irak hoopte afgelopen week nog dat wereldvoetbalbond FIFA de play-offwedstrijd voor het WK voetbal tegen Bolivia of Suriname zou uitstellen

Staf

Suriname voegde afgelopen week nog nieuwe namen toe aan de staf. Niemand minder dan Clarence Seedorf en Patrick Kluivert gaan meehelpen om de WK-droom uit te laten komen. "Ik denk dat de Surinaamse voetbalbond de handen mag dichtknijpen dat twee van deze legends ook hun schouders eronder gaan zetten bij dit mooie project”, zei 'general manager' Brian Tevreden daarover. "Iedereen moet beseffen hoe bijzonder het is dat deze wereldtoppers zich achter Natio scharen en hun kennis en kunde nog steeds blijven inzetten voor Suriname en het Surinaamse voetbal. Er zijn mooie ontwikkelingen gaande.