Suriname hoopt komende week voor het eerst het WK voetbal te bereiken. Dan moet het land wel af te zien rekenen met Bolivia en Irak in de play-offs. Die wedstrijden worden afgewerkt in het Mexicaanse Monterrey. Daar is 'Natio' ten opzichte van het eerste land in het nadeel.

Suriname plaatste zich bijna rechtstreeks voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Het verloor echter de laatste groepswedstrijd van Guatemala, waardoor Panama een direct ticket greep. Dus was de ploeg van bondscoach Henk ten Cate genoodzaakt om de play-offs in te gaan. Daarin werd het gekoppeld aan Bolivia. De winnaar van dat duel treft Irak in de finale.

Nadeel voor Suriname

Het Surinaamse elftal bestaat uit veel Nederlandse voetballers met een dubbel paspoort. Die moesten de voorbije maanden gewoon in actie komen in Europa. Dus werd er sinds 19 november geen wedstrijd meer gespeeld. Bolivia oefende ondertussen nog drie keer. "Natuurlijk, dat is een nadeel", sprak Ten Cate op het perspraatje. "Of zij beter voorbereid zijn? Ik denk van wel. Al zijn wij hier met veel vertrouwen, omdat we een heel goed team hebben met respect voor de tegenstander."

"Ze hebben een heel sterk team, met individueel zeer goede spelers", vertelde Ten Cate over de tegenstander van donderdag. In de ogen van de 71-jarige bondscoach is Bolivia een goed georganiseerd team, met veel diepgaande middenvelders en drie "zeer goede" aanvallers.

Hoogteverschil

De play-off-wedstrijd wordt afgewerkt in het Estadio BBVA in Guadalupe, nabij Monterrey. Het stadion ligt op zo'n 500 tot 540 meter boven zeeniveau. Spelers van Bolivia weten hoe ze moeten presteren in die omstandigheden. Sterker nog: zij zijn wel extremere hoogteverschillen gewend. In eigen land spelen ze soms op wel 4150 meter hoogte. Door de ijle lucht zijn spelers dan eerder moe.

Zo erg zal het in Mexico niet zijn. Maar de meeste spelers van Suriname spelen in Europa in stadions op zeeniveau. Ook hier zit dus een klein voordeel voor Bolivia. De wedstrijd begint donderdagavond om 23.00 uur Nederlandse tijd en is live te zien op de NOS.