Het WK voetbal begint over anderhalve week en uiteraard wordt daar reikhalzend naar uitgekeken. Op het vorige wereldkampioenschap voetbal reikte Nederland tot de kwartfinales, waarin het na een turbulente wedstrijd na pingels verloor van Argentinië. De doelman tijdens dat toernooi was Andries Noppert en over hem komt 3,5 jaar later een opmerkelijk verhaal naar buiten.

Weet u het nog? Vrijwel uit het niets werd SC Heerenveen-keeper Noppert de eerste doelman tijdens het WK in Qatar. Bondscoach Louis van Gaal en keeperstrainer Frans Hoek gaven de boomlange doelman het vertrouwen. Hij stond in de groepsduels tegen Senegal, Ecuador en Qatar onder de lat en keepte ook tegen de Verenigde Staten (achtste finales) en Argentinië (kwartfinale).

Andries Noppert negeert advies

Zo'n 3,5 jaar na het toernooi blikt het NRC met een uitgebreide reconstructie terug op de belevenissen van Noppert, die als keeper van Heerenveen ineens op het allerhoogste voetbalpodium met de grootste sterren belandde. Noppert maakte op het toernooi veel indruk, maar nu blijkt dat hij ook belangrijk advies van de technische staf in de wind heeft geslagen.

Van Gaal nam voor het WK een specialist (Peter Murphy) op het gebied van penalty's, en het beïnvloeden van de penaltynemer, in dienst. Het advies dat Noppert mede daardoor kreeg, nam de doelman voor de beslissende penaltyserie niet over. Kort samengevat wilde de technische staf dat een keeper reageert op de strafschoppennemer en niet gaat gokken op een hoek. Dat laatste doet Noppert wel, op basis van de eerdere strafschoppen die de Argentijnen nemen.

Tot verbijstering van onder meer Van Gaal, Hoek en Murphy gokt Noppert in plaats van de instructies op te volgen. Noppert pakt geen enkele pingel en Oranje vliegt er wederom na strafschoppen uit tegen de Argentijnen.

Teleurstelling bij Louis van Gaal

Van Gaal kreeg de reconstructie van het NRC onder ogen en las dus voor het eerst dat Noppert bewust ervoor koos om te gokken op de juiste hoek in de penaltyreeks, terwijl dat niet was afgesproken. Daar is de ex-bondscoach niet blij mee. "Een speler hoeft het niet met me eens te zijn, maar dan moet hij het wel tegen me zeggen én het onderbouwen. Dan kan ik misschien best een keer meegaan. Maar meestal niet, moet ik zeggen."

De 74-jarige toptrainer vindt de keeper 'een geweldige jongen', maar noemt het ook 'heel teleurstellend' dat hij de adviezen in de wind heeft geslagen. Daarnaast baalt Van Gaal ook van de rol die Remko Pasveer en Justin Bijlow speelden. De twee andere keepers hielpen Noppert namelijk met het bekijken van de beelden van de Argentijnen. "We hebben zoveel aandacht besteed aan de penalty's, ons plan wetenschappelijk onderbouwd, en dan loopt het verkeerd af omdat er drie keepers zijn die hun eigen plan trekken. Daar kan ik niet bij", zo besluit Van Gaal.

Inmiddels is de huidige selectie van Oranje volop in voorbereiding op het WK. Pasveer, Bijlow en Noppert zijn er alledrie niet bij. De inmiddels 32-jarige keeper mag vertrekken bij SC Heerenveen. Dit seizoen keepte hij slechts vier duels. Al vroeg in het seizoen raakte hij zijn basisplaats kwijt.

