Het Nederlands elftal wist maandag in een knotsgekke wedstrijd met 2-1 te winnen van Oezbekistan. Oranje had daar twee penalty's van Cody Gakpo voor nodig, maar toch was aanvoerder Virgil van Dijk vooral positief na afloop. Dat zorgde voor de nodige verbazing.

"Dat geeft een goed gevoel", reageerde de aanvoerder op de 2-1 zege Oezbekistan bij de NOS. Van Dijk noemde het belangrijk dat de spelers een beetje konden wennen aan de omstandigheden, die hen ook zondag in het eerste WK-duel tegen Japan te wachten staan. "Je ziet dat we nog moeten wennen aan de omstandigheden. Het veld werd best snel droog en dan is het lastig om tussen de linies te spelen."

De aanvoerder zocht in zijn reactie naar de positieve punten. "In de eerste helft creëren we goede momenten, net zoals in Rotterdam vorige week", verwees hij naar de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije, waarin Oranje kansen creëerde, maar niet wist te scoren en met 1-0 verloor.

Verbazing over Van Dijk

De positiviteit van Van Dijk zorgde in de studio bij Pierre van Hooijdonk echter voor de nodige verbazing. De NOS-analist vond dat de aanvoerder best wat feller had mogen zijn: "Ik vind hem een fantastische aanvoerder en speler, maar er zijn ook momenten waarop je een rol hebt om een wanprestatie aan te duiden en een beetje venijn te tonen. Een beetje frustratie over hoe je hebt gevoetbald."

"Als je 2 penalty's nodig hebt tegen dit Oezbekistan... Natuurlijk hebben ze veel kansen gemist en dat is een enorm probleem, maar daarnaast zoveel slordigheden. Dan mag je wel een kritisch noot plaatsen", vertelde Van Hooijdonk.

Zorgen voor eerste WK-wedstrijd

Het Nederlands elftal speelt op zondag de eerste wedstrijd op het WK. Dan is Japan de tegenstander. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman speelt daarna nog tegen Zweden en Tunesië.

Oranje zal nog de nodige zorgen hebben, want doelman Bart Verbruggen viel tegen de Oezbeken uit met een blessure en Guus Til kreeg een rode kaart. Het is nog onduidelijk of die twee spelers daardoor beschikbaar zijn voor de eerste wedstrijd op het WK.

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