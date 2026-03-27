Terwijl Nederland vrijuit kan oefenen tegen Noorwegen en Ecuador de komende dagen, moeten tal van Europese toplanden zich nog zien te plaatsen voor het WK voetbal. De play-offs worden namelijk afgewerkt en die leveren nog vier deelnemers op aan het WK van komende zomer in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Zo werken de play-offs van het WK voetbal, waar de derde en laatste tegenstander van Nederland op het WK uit rolt.

De UEFA gaat over de ticketverdeling voor het WK voetbal van Europa en zag al twaalf landen zich rechtstreeks plaatsen via de WK-kwalificatie. Nederland behoorde tot die landen en kan dus nu al toewerken naar het WK, met bijvoorbeeld nu een debuterende Kees Smit in de oefeninterlands met WK-gangers Noorwegen en Ecuador. Toch staat er voor Oranje wel wat op het spel in de play-offs, want één van de winnaars komt in de WK-groep van Ronald Koeman en zijn spelers terecht.

Nederland wacht in Groep F op het WK

Er zijn nog acht Europese landen die hopen op een WK-ticket. Daaronder landen als Italië, Denemarken, Polen, Zweden, Turkije en Tsjechië. Per vier landen werden er enkele halve finales gespeeld en staan er nu vier finales te wachten om de resterende vier tickets naar het WK. Nederland weet al in welke hoek er gekeken moet worden. Het winnende land uit 'pad' B komt bij Oranje, Japan en Tunesië in Groep F van het WK.

Polen of Zweden

Na de halve finales is duidelijk geworden dat Polen of Zweden de tegenstander van Nederland, Japan en Tunesië wordt op het WK. Polen, in de WK-kwalificatie nog tweede achter Oranje in de groep na twee keer 1-1 tegen Ronald Koeman te hebben gespeeld, won nipt met 2-1 van Albanië en moet nu naar Zweden. Dat land won dankzij een hattrick van Arsenal-spits Viktor Gyökeres met 3-1 van Oekraïne.

Overzicht play-offs WK voetbal

Groep A (winnaar komt in WK-groep B met Canada, Qatar en Zwitserland)



Italië - Noord-Ierland 2-0

Wales - Bosnië & Herzegovina 1-1 (Bosnië wint na penalty's)



Finale (dinsdag 31 maart): Bosnië - Italië



Groep B (tegenstander van Oranje, Tunesië en Japan)



Oekraïne - Zweden 1-3

Polen - Albanië 2-1



Finale (dinsdag 31 maart): Zweden - Polen



Groep C (winnaar komt in WK-groep D met de Verenigde Staten, Paraguay en Australië)



Turkije - Roemenië 1-0

Slowakije - Kosovo 3-4



Finale (dinsdag 31 maart): Kosovo - Turkije



Groep D (winnaar komt in WK-groep A met Mexico, Zuid-Afrika en Zuid-Korea)



Denemarken - Noord-Macedonië 4-0

Tsjechië - Ierland 2-2 (Tsjechië wint na strafschoppen)



Finale (dinsdag 31 maart): Tsjechië - Denemarken

Live op televisie

Alle vier de finales beginnen 31 maart om 20.45 uur en zijn in Nederland alleen live te zien bij Ziggo Sport. De precieze zenderindeling met de sportzender nog bekendmaken. Sowieso zal er op Ziggo Sport 1 een Switch-kanaal zijn met de hoogtepunten van alle vier de duels.