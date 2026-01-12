Aad de Mos staat nog altijd midden in het leven, maar zijn gezondheid laat hem niet onberoerd. In een openhartig interview vertelt de oud-trainer van Ajax en PSV dat hij hartritmestoornissen heeft. "Ik slik daar elke dag een pilletje voor", geeft de 78-jarige De Mos toe.

De voormalig succestrainer van onder meer Ajax, KV Mechelen en Anderlecht, waarmee hij liefst tien prijzen binnen harkte, heeft ondanks zijn leeftijd nog altijd een sportief leven. "Ik ga nog steeds naar de sportschool. Tot enkele jaren geleden liep ik ook veel hard op de tankbaan (onverharde paden - red.), maar daar moest ik van de artsen mee stoppen", zegt De Mos in gesprek met Story.

Hartritmestoornis

Zijn hartaandoening was voor experts de reden om hem te adviseren het hardlopen te laten. "Ik kamp met een hartritmestoornis, waar ik elke dag een pilletje voor slik. Mijn hartslag mag niet meer te hoog worden", licht De Mos toe, die wel een nieuwe hobby heeft gevonden: yogo. "Dat doe ik meerdere keren per week. Ik let daarbij ook op mijn ademhaling en slaap daardoor beter en langer. Dat is top."

De Mos en zijn vrouw Gerarda zijn allebei fanatieke sporters. Het stel is al zo'n vijftig jaar samen. Ze leerden elkaar in de jaren zeventig kennen, nog vóór zijn doorbraak als voetbaltrainer. Destijds stonden ze samen voor de klas op een lagere school in de Haagse Schilderswijk. "We gaan naar verschillende sportscholen. Als we samen sporten, letten we te veel op elkaar", erkent de 78-jarige oud-voetballer van Excelsior. Daarbuiten gaat het crescendo, laat De Mos weten. "Mijn vrouw en ik staan hetzelfde in het leven. We hebben het fijn samen, en genieten volop van onze kinderen en kleinkinderen."

Glansrijke loopbaan

De Mos stond als trainer aan het roer bij clubs als Ajax, PSV, Anderlecht en Al-Hilal uit Saoedi-Arabië. Zijn carrière leverde hem grote successen op: drie landstitels en een beker met Ajax, Belgische landstitels met Mechelen en Anderlecht, én in 1988 de winst van zowel de Europacup II als de Supercup met Mechelen. Terwijl hij in het voetbal alles uit zijn loopbaan haalde, zorgde echtgenote Gerarda er thuis voor dat het gezin met hun twee dochters bleef draaien.

Tegenwoordig staat De Mos bekend om zijn opvallende en soms verwarrende ‘rekenmethodes’ in voetbalanalyses op televisie. Met eigen, creatieve berekeningen duidt hij de Eredivisie, wat geregeld zorgt voor zowel humor als verwarring bij analisten en kijkers.