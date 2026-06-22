Het was een slim plannetje van Gianni Infantino dat al jaren geleden werd aangekondigd. Het deelnemersveld van het WK voetbal moest groter worden. Dit jaar is het hem eindelijk gelukt. Daarmee wordt de voetbalfan opgezadeld met nietszeggende potjes, maar liggen er ook meer voetbalsprookjes dan ooit op de loer. Curaçao en Kaapverdië zijn daar het schoolvoorbeeld van.

Met meer deelnemers zijn er bizar veel extra duels bijgekomen. Dit jaar worden er meer dan honderd wedstrijden gespeeld op het WK verdeeld over vijf weken. Nog nooit werd de voetbalfan met zoveel wedstrijden opgezadeld als nu. Dat zorgt ook voor affiches die op het eerste oog totaal niet aantrekkelijk zijn. Maar de liefhebber van de underdog blijkt zijn lol op te kunnen dit WK.

Spektakel in de andere hoek zoeken

Want hoewel er wedstrijden worden gespeeld waar het niveau bijzonder laag ligt, is er wel veel drama; spektakel. Landen die zonder enige verwachting naar het WK kwamen als debutanten zorgen momenteel voor de grootste stunts op het WK.

De doelman van Kaapverdië die tegen Spanje de nul hield en vervolgens tien miljoen volgers erbij kreeg, of Eloy Room die hetzelfde deed nadat hij Curaçao in de wedstrijd hield tegen Ecuador. Het zijn de verhalen die voortvloeien uit wedstrijden die qua niveau dramatisch zijn, maar uiteindelijk wel historische waarde gaan hebben. Koning Willem-Alexander zal niet gauw meer de heupen losgooien na een interland van Curaçao.

Geschiedenis bij kleine landen

Het feit dat het al twee dagen feest is in Nederland; eerst een Oranjefeest en later een blauw feest, zegt genoeg. Debutant Curaçao ging zonder enige verwachting naar het WK, maar heeft het behaalde punt al gevierd alsof het eiland het WK had gewonnen. Hetzelfde geldt voor Kaapverdië, dat na twee gelijke spelen mag dromen van de volgende ronde.

In de lelijkheid van het spel kan de voetballiefhebber dus nog genoeg mooie verhalen vinden. Er is genoeg om warm van te worden, ook als het niet om aan te zien is. Je moet hopen op glansrollen voor de buitenbeentjes, de paradijsvogels van het voetbal. Het topvoetbal komt vanzelf wel weer. In de groepsfase is het tijd voor de antihelden. Het niveau zal vanaf de achtste finales een stuk hoger zijn.

Geniet tot die tijd maar van de heldenverhalen die door dit grote WK ontstaan. Want het verhaal van Curaçao zal voor altijd de geschiedenisboeken ingaan, net zoals dat de Instagram-actie rondom de keeper van Kaapverdië het collectieve geheugen ingaat en waarschijnlijk een vraag in een voetbalquiz wordt. Het WK is er echt wel leuker op geworden, zolang je maar naar de juiste verhalen kijkt.

WK voetbal

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