Duitse wereldkampioen steekt draak met Memphis Depay (en krijgt veel bijval)

Memphis Depay kon zondagmiddag geen indruk maken in het eerste EK-duel van Oranje tegen Polen. Nederland won met 2-1, maar de spits wist niet te scoren. Ook in het buitenland was Depay desondanks opgevallen.

Sinds Depay voor de oefenwedstrijd tegen Canada besloot een witte zweetband om zijn hoofd te dragen, wordt hij nog meer besproken dan anders. De één vindt het helemaal niks, de ander rende naar de winkel om er ook één te halen.

Waar bondscoach Ronald Koeman stelde dat hij niet graag werd verrast door een actie als die van Depay, droeg in Hamburg op de tribune de nodige Oranje-fans plots ook een zweetband. Die van de spits van Oranje is ondertussen helemaal gepersonaliseerd:

Memphis Depay showt op EK in gouden letters typische boodschap op veelbesproken zweetband Memphis Depay speelt ook op het EK voetbal gewoon met zijn veelbesproken zweetband. Maar deze keer met een gepersonaliseerde. Voorop staat rugnummer '10' en op de achterkant heeft hij een cryptische boodschap toegevoegd. Eentje zoals we Depay kennen.

Het attribuut was ook de Duitse oud-aanvaller Luka Podolski opgevallen. De 130-voudig international en wereldkampioen van 2014 lijkt niet per se fan te zijn. Op twitter reageert hij met een bijzonder plaatje op een door de UEFA gedeelde foto van Memphis. Podolski vergelijkt hem met één van de twee boeven uit de film Home Alone.

Inbreker Harry, gespeeld door Joe Pesci, denkt in die film een makkelijk prooi te hebben aan het huis van Kevin McCallister (Macaulay Culkin) te hebben. Maar dat is buiten het alleen achtergebleven jongetje gerekend. Dit is de boeven veel te slim af en bezorgd Harry onder meer een verbrand hoofd. En dat moment uit de film deed Podolski dan weer aan Memphis denken:

Onder het bericht van Podolski rollen de smileys in de reacties over elkaar heen.