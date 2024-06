'Ik praat met mijn grote snavel': Memphis Depay laat vlak voor Nederland - Frankrijk in rap van zich horen

Memphis Depay kondigde voor de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Polen al aan dat hij met nieuwe muziek zou komen. Vrijdag, op de dag van Nederland - Frankrijk, was het dan zover. De aanvaller van Oranje bracht samen met rapper Akwasi het nummer 'Bedankt voor je mening' uit.

Memphis z'n aandeel is niet super groot, toch zijn alle verwijzingen waarover hij en Akwasi rappen duidelijk gericht op alle meningen die iedereen heeft. Niet alleen over de voetballer, maar ook Akwasi kreeg al flink wat kritiek over zich heen. Vooral vanwege zijn standpunten over racisme in Nederland. Maar veelal gaat het in het nummer over kritiek die Memphis krijgt als BN'er.

Zweetband

De veelbesproken zweetband om zijn hoofd, die Memphis voor het eerst droeg tijdens de oefenwedstrijd met het Nederlands elftal tegen Canada, komt ook voorbij. Niet door Memphis zelf, maar Akwasi verwijst er wel naar. "Zweetband op m'n kop, I don't give aaaa", heeft Akwasi het over dat hij niks om meningen geeft.

'Jij gebruikt mijn tijd'

Het refrein doen Akwasi en Memphis in twee delen. De boodschap is duidelijk: "Ik heb één ding: bedankt voor je mening. We gaan er niks mee doen. Einde mededeling." Vervolgens maakt Memphis het refrein af: "Dat betekent: ik geef niks om je mening. Ik zie dit als lening. Jij gebruikt mijn tijd en daar ben ik straight (eerlijk, red.) in."

'Niet normaal'

Nadat Akwasi uitgebreid aan het woord is geweest, is het de beurt aan Memphis om z'n zegje te doen op de beat. "Niet normaal. Ik vind de dingen die jij zegt niet normaal. Ik praat met mijn grote snavel, ik ben een pelikaan. Ik dans salsa met je moeder, kijk me gaan. En het doet spicy, je zou denken het is een Mexicaan."

'Ghana-boys'

Tussen de regels door is er ook nog een verwijzing naar drie spelers van het Nederlands elftal. De Ghanese roots van niet alleen Memphis, maar ook 'Ghana-boys' Jeremie Frimpong en Brian Brobbey worden even benoemd. Luister het hele nummer hieronder.

Nederland - Frankrijk

Vrijdagavond gaat Memphis, zo belooft Akwasi een soort van in hun rap, zijn voeten laten spreken. Dat moet dan gebeuren tegen Frankrijk. Die wedstrijd is de topper in groep D van het EK voetbal. Beide ploegen wonnen hun eerste duel en lijken al zo goed als zeker van een plek in de achtste finales.