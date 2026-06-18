Cristiano Ronaldo kende een dramatische openingswedstrijd op het WK. Waar Lionel Messi, Kylian Mbappé en Erling Haaland wél het verschil maakten, bleef de Portugese vedette onzichtbaar tijdens het teleurstellende gelijkspel tegen Congo (1-1). Sportnieuws.nl-analisten Robert Maaskant en Ralf Seuntjens trekken dan ook een harde conclusie. "Voegt hij nog wat toe aan het elftal?", vraagt Seuntjens zich af.

Volgens Seuntjens beschikt Portugal met vrijwel alleen maar spelers van de grootste clubs ter wereld over alle kwaliteiten om hoog druk te zetten, al zijn er volgens hem twee uitzonderingen. "Ronaldo én Bruno Fernandes. Je hebt liever een explosieve spits en als je dat niet hebt, dan wil je een nummer tien die de stressfactor omhoog brengt bij de centrale verdedigers van de tegenstanders. Met Ronaldo en Fernandes wordt dat moeilijk. Met Goncalo Ramos gaat dat er veel beter uitkomen, denk ik."

Ronaldo op de bank?

Sportnieuws.nl-host Damian Vlottes stelt vervolgens de vraag of de 41-jarige sterspeler dan geslachtofferd moet worden. "Dat is natuurlijk een héél groot dilemma, omdat Ronaldo nog altijd een enorme status heeft. Alleen, als je er objectief naar kijkt, dan zou het voor de balans beter zijn om hem er uit te halen. Op deze manier klopt het gewoon net niet", reageert Maaskant.

Seuntjens blijft iets voorzichtiger als het gaat over het passeren van de Portugese superster. "Dat vind ik lastig, omdat ik ook nog steeds wel geniet van zijn aanwezigheid. Ronaldo heeft het zó goed gedaan in zijn carrière, maar je vraagt je nu wel af: voegt hij nog wat toe aan dit elftal? Hij komt nu op een leeftijd dat het systeem helemaal moet kloppen…"

Pijnlijke cijfers tegen Congo

Volgens voetbalwatcher Aron Kattenpoel Oude Heerink was het duel tegen Congo op alle fronten teleurstellend voor Ronaldo. "Zijn statistieken waren wel héél pijnlijk: nul schoten op doel, nul gecreëerde kansen, nul geslaagde dribbels en hij heeft de bal maar 25 keer aangeraakt in de hele wedstrijd", somt hij op.

Moet Roberto Martínez ingrijpen?

Seuntjens denkt dat bondscoach Roberto Martínez daardoor bijna niet anders kan dan ingrijpen. "Nogmaals, ik denk dat het met Ramos en Fernandes beter gaat werken", zegt de 37-jarige spits van Lommel SK. Ex-trainer Maaskant vindt vooral dat Portugal eerder had moeten anticiperen op deze situatie. "Ik ben óók van mening dat Portugal zonder hem beter af is, maar dan had je het van tevoren moeten afspreken."

"Dan had je met Ronaldo om tafel moeten gaan en tegelijkertijd je respect uitspreken voor alles wat hij voor het land heeft betekend. Vervolgens moet je duidelijk maken dat zijn rol verandert." Seuntjens vraagt zich echter af of dat wel haalbaar was. "Als je tegen Congo al niet met Ronaldo begint, tegen wie dan wel?", vraagt de analist zich af.

Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast

In de nieuwe Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast bespreekt Maaskant samen met Seuntjens en voetbalwatcher Aron Kattenpoel Oude Heerink de laatste ontwikkelingen rond het WK voetbal. Zo gaat het over de spits die volgens de heren dé sensatie van het toernooi aan het worden is, de pijnlijke situatie rond Cristiano Ronaldo bij Portugal en het dringende advies aan Rafael van der Vaart na zijn excuses op nationale televisie.

Daarnaast bespreken de heren de steun die Lionel Messi uit Nederlandse hoek krijgt na alle ophef en kijken ze vooruit naar een mogelijk groot voordeel voor Oranje op het WK. Beluister elke dag een nieuwe aflevering om 7.30 uur op jouw favoriete podcastplatform.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover