Het Nederlands elftal strijdt op het WK voetbal in Groep F om door te gaan naar de knock-outfase. De selectie van bondscoach Ronald Koeman is ingedeeld in Groep F, met Japan, Zweden en Tunesië. Check hier de stand en het programma van Oranje en haar tegenstanders.

Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico begint op 11 juni. Nederland begint aan de jacht op de wereldtitel op 14 juni. Om 22.00 uur Nederlandse tijd is Japan de eerste tegenstander. Het Aziatische land kwalificeerde zich als eerste ná de drie organiserende landen voor het WK. Met liefst vijf Eredivisie-spelers (Ayase Ueda, Koki Ogawa, Takehiro Tomiyasu, Ko Itakura en Tsuyoshi Watanabe) in de selectie komt Oranje een aantal bekenden tegen. Daarnaast speelden ook Yukinari Sugawara, Ritsu Doan en Kento Shiogai ook in Nederland.

Zweden en Tunesië zijn de andere groepsgenoten in Poule F en spelen een paar uur na Nederland - Japan tegen elkaar. Tunesië overleefde ongeslagen de Afrikaanse WK-kwalificatie en kreeg in tien duels zelfs geen doelpunt tegen. Zweden kwam via de achterdeur in de hoofdfase van het WK terecht. Polen werd in de Europese play-offs uitgeschakeld na een dramatische WK-kwalificatie.

Programma Groep F

14 juni om 22.00 uur: Nederland - Japan

15 juni om 03.00 uur: Zweden - Tunesië



20 juni om 19.00 uur: Nederland - Zweden

21 juni om 06.00 uur: Tunesië - Japan



26 juni om 01.00 uur: Tunesië - Nederland

26 juni om 01.00 uur: Japan - Zweden

De nummers één en twee gaan door naar de knock-outfase van het WK voetbal. Bij die 24 landen voegen zich ook nog acht beste nummers drie uit de twaalf groepen. Een grote kans dus dat Oranje de groep overleeft.

Stand Groep F

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