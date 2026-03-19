Voetbalbond FIFA hoopt dat de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten geen negatieve impact heeft op het WK in Mexico, Canada en de VS. Voorzitter Gianni Infantino belooft dat de FIFA er alles aan doet om het WK zoals gepland door te laten gaan, ondanks twijfels over de aanwezigheid van Iran op het toernooi.

"We kijken ernaar uit dat alle teams deelnemen aan het WK en in een geest van fair play en wederzijds respect kunnen strijden", zei de Zwitser tijdens een online vergadering in Zürich. "We hebben een schema. Binnenkort zullen alle 48 deelnemende teams bekend zijn. Het WK moet dan doorgaan zoals na de loting is bekendgemaakt."

Wedstrijden Iran verplaatsen

Iran is ingedeeld in een groep met België, Egypte en Nieuw-Zeeland en moet de groepsduels in Los Angeles en Seattle spelen. De Iraanse minister van Sport wil dat de duels in Mexico worden gespeeld. De Mexicaanse president Claudia Sheinbaum vertelde dinsdag dat Iran welkom is in haar land.

De FIFA is voorlopig niet van plan om de wedstrijden van Iran op het WK te verplaatsen naar Mexico. "We hebben regelmatig contact met alle deelnemende landen, waaronder Iran, om de planning voor het WK te bespreken", liet een woordvoerder van de wereldvoetbalbond eerder deze week weten. "FIFA kijkt ernaar uit dat alle deelnemende teams volgens het op 6 december aangekondigde wedstrijdschema zullen spelen."

'Vrede bevorderen'

"De FIFA kan geopolitieke conflicten niet oplossen", zei Infantino. "Maar we zetten ons in om de kracht van voetbal en het WK te gebruiken om bruggen te bouwen en vrede te bevorderen. Onze gedachten gaan uit naar degenen die lijden onder de aanhoudende oorlogen."

Mocht Iran toch niet meedoen aan het WK voetbal, waar het alle schijn van heeft, zijn er verschillende scenario's om het op te lossen. De FIFA is daar echter nog vrij onduidelijk over. Het doorgeven van het ticket aan een ander land uit de regio, zoals Irak of de Verenigde Arabische Emiraten, is een optie. Ook een groep van slechts drie landen behoort tot de mogelijkheden.