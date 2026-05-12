Bondscoach Ronald Koeman is in aanloop naar het WK voetbal al een aantal spelers uit zijn vaste selectie kwijtgeraakt aan een blessure. Maar nu is er goed nieuws voor Oranje: Memphis Depay staat namelijk voor een terugkeer bij Corinthians.

Volgens verschillende Braziliaanse media maakt de aanvaller deel uit van de selectie van zijn club voor het duel van vrijdag met Barra FC. De 32-jarige Depay raakte eind maart geblesseerd aan een bovenbeen. Hij miste de laatste oefeninterlands van het Nederlands elftal tegen Noorwegen en Ecuador.

Koeman benadrukte rond die vriendschappelijke duels dat hij zich zorgen maakt over de fysieke gesteldheid van de topscorer aller tijden van Oranje. De spits miste al meer dan tien duels door zijn blessure. Depay begon ook niet fit aan het laatste WK en EK in Qatar en Duitsland.

'Ik vind dat hij topfit moet zijn'

"Hij moet voor het WK wel wedstrijden hebben gespeeld", zei de bondscoach over de 108-voudig international. "Ik vind dat hij topfit moet zijn. Op het EK van 2024 hadden we meerdere spelers die niet 100 procent waren. Ik moet me afvragen of ik dat nog een keer zou doen."

Corinthians speelt nog zes duels voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Koeman maakt op 25 mei zijn selectie voor het WK bekend. Hij zag middenvelders Jerdy Schouten en Xavi Simons al uitvallen met een ernstige knieblessure.

Nederland speelt op 3 juni een oefenwedstrijd tegen Algerije en vijf dagen later tegen Oezbekistan. Op 14 juni begint het WK voor Oranje met een duel tegen Japan. De andere tegenstanders in de groepsfase zijn Zweden en Tunesië.

