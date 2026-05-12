Bondscoach Graham Potter van Zweden heeft de definitieve selectie voor het WK voetbal al bekendgemaakt. Een maand voor de start van het eindtoernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico weet Oranje welke spelers het kan treffen, want op 20 juni is het Nederland - Zweden in Groep F. Eén sterspeler is er definitief niet bij: Dejan Kulusevski van Tottenham Hotspur.

Nadat Bosnië en Herzegovina maandag al de definitieve selectie bekendmaakte, volgde Zweden dinsdag. Zweden heeft als eerste land in de WK-groep van het Nederlands elftal de selectie bekendgemaakt. In de 26-koppige selectie van de Britse bondscoach Potter (50) zitten onder meer de topspitsen Viktor Gyökeres (Arsenal) en Alexander Isak (Liverpool).

Veel oude bekenden

Gyökeres is bezig aan een topseizoen bij de koploper van Engeland, waarmee hij ook de Champions League-finale heeft bereikt. In alle competities was hij al 21 keer trefzeker. Isak kent een lastig debuutseizoen bij Liverpool, waar hij door blessureleed veel wedstrijden heeft moeten missen. Ook enkele oud-Eredivisiespelers zitten bij de Zweedse selectie: Kristoffer Nordfeldt en Benjamin Nygren (ex-sc Heerenveen), Gabriel Gudmundsson (ex-FC Groningen) en Gustaf Lagerbielke (ex-FC Twente).

Geen Dejan Kulusevski

Verdediger Victor Lindelöf is ondanks een blessure ook opgeroepen voor de tegenstander van Oranje. Dejan Kulusevski, de aanvaller van het tegen degradatie vechtende Spurs, is al het hele jaar geblesseerd en voor hem komt het WK ondanks een verwoede race tegen de klok te laat.

Definitieve selectie Zweden

Doelmannen: Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK) en Jacob Widell Zetterström (Derby County).



Verdedigers: Hjalmar Ekdal (Burnley), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Isak Hien (Atalanta), Emil Holm (Juventus), Gustaf Lagerbielke (Braga), Victor Nilsson Lindelöf (Aston Villa), Eric Smith (St. Pauli), Carl Starfelt (Celta de Vigo), Elliot Stroud (Mjällby) en Daniel Svensson (Borussia Dortmund).



Middenvelders en aanvallers: Taha Ali (Malmö), Yasin Ayari (Brighton), Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur), Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel), Anthony Elanga (Newcastle United), Viktor Gyökeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool), Jesper Karlström (Udinese), Gustaf Nilsson (Club Brugge), Benjamin Nygren (Celtic), Ken Sema (Pafos), Mattias Svanberg (Wolfsburg) en Besfort Zeneli (Union Sint-Gillis).

Nederland en Zweden treffen elkaar op 20 juni om 19.00 uur in Houston, in de tweede speelronde van de groepsfase. De andere landen in groep F zijn Japan en Tunesië. Oranje van bondscoach Ronald Koeman, die eind mei zijn selectie presenteert, opent op 14 juli de WK-campagne tegen Japan. Zweden speelt dan logischerwijs tegen het Afrikaanse land.

