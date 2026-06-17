Het Nederlands elftal trainde woensdag om zich optimaal voor te bereiden op het WK-duel met Zweden van zaterdag. Cody Gakpo kreeg nog een toetje: hij moest de pers te woord staan en kreeg daar een hoop vragen over het geloof. En dat is geen toeval.

Crysensio Summerville liet eerder deze week namelijk ontvallen dat een aantal Oranje-internationals samen bidden. Gakpo zou volgens zijn collega de pastor zijn en de gebeden voor zijn rekening nemen. Daar wilde het journaille uiteraard het fijne van weten.

Groep wordt bij Oranje steeds groter

"Ik denk dat we vaak in gesprekken belanden waarin we over het geloof spreken en ook samen bidden. Dan ben ik degene die vaak het gebed doe. Misschien dat ik die naam daarom heb gekregen, maar iedereen heeft zijn eigen rol en eigen toevoeging", geeft Gakpo in de persconferentie aan. "De groep jongens wordt steeds groter en ik denk dat het ook een soort saamhorigheid brengt."

Gakpo en Summerville zijn zeker niet de enigen die kracht halen uit hun geloof binnen het Nederlands elftal. De topvoetballer van Liverpool geeft aan dat iedereen binnen de selectie welkom is en dat een flink deel van het keurkorps van Ronald Koeman dat ook doet. "Ik denk dat we wel met elf, twaalf zijn", gokt Gakpo.

Digitaal bidden met Cody Gakpo

Elke maandag wordt er door Gakpo en co digitaal verzameld om te bidden. Er is dan ook een pastoor bij. "Pastoor Freddie heet hij. Dat doen we iedere maandag met wat jongens. Hij is degene die dan spreekt." De desbetreffende journalist wil meer weten over Freddie. "Moet ik het adres sturen?', lacht Gakpo. "Hij woont nu in Portugal, maar woonde in Nederland. Vandaar dat ik hem heb leren kennen."

Nederland - Zweden

Het Nederlands elftal neemt het zaterdag in Houston op tegen Zweden. Voor de ploeg van Ronald Koeman staat er veel op het spel, want na het gelijkspel tegen Japan zijn de punten hard nodig om een grote stap richting de knock-outfase te zetten. De wedstrijd tegen de Scandinaviërs begint om 19.00 uur Nederlandse tijd. Daarna wacht voor Oranje nog één groepswedstrijd: op vrijdag 26 juni om 01.00 uur Nederlandse tijd neemt Nederland het op tegen Tunesië.

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