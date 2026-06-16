Nu Oranje al even op het toernooi onderweg is, is het ook tijd voor de spelers van bondscoach Ronald Koeman om te relaxen. Op de familiedag worden zij voor even herenigd met hun ouders, kinderen en partners en dat zorgt altijd voor een fijne sfeer. Het zijn juist deze momenten waar iedere speler naar uitkijkt. “Deze dagen zijn heel erg belangrijk”, zegt Cody Gakpo.

Het was een prachtig gezicht op de dag na het gelijke spel tegen Japan. Oranje trainde nog op een veld in Dallas en daarbij was de familie uitgenodigd. Het resulteerde in aandoenlijke onderonsjes tussen de spelers en hun kinderen en vrouw. Frenkie de Jong speelde met zijn zoontjes, Virgil van Dijk was druk in de weer met zijn kids en ook Noa Lang genoot overduidelijk in Amerikaa.

Sinds het WK in 2014 is de familiedag een echt begrip geworden, haast geboren uit nood. Louis van Gaal zou geluiden hebben opgevangen van een slechte sfeer in 2012, waarin sommige mensen elkaar niet konden luchten of zien. Daar moest verandering in komen.

Familiedag Oranje

Op het WK in 2014 zag Van Gaal dat zijn groep stijf van de spanning stond, waarna hij de deuren van het hotel opengooide voor vrouwen en kinderen. Spelers konden zich relaxed voorbereiden op de wedstrijd met de familie om hen heen. Sindsdien is de familiedag een vast moment geworden in de periode dat Oranje weg is. Cody Gakpo, die er toen nog helemaal niet bij was, ziet ook in deze groep het effect van de familiedagen. “Dit is een heel belangrijke dag”, vertelt hij in gesprek met onder andere Sportnieuws.nl .

“Het lijkt erop dat iedereen echt een familiemens is. Dan zijn het deze dagen die je weer wat extra energie geven.” Komt Oranje ver op het toernooi, ben je als international zomaar een week of zeven in de Oranje-bubbel. Dat is natuurlijk erg lang, al helemaal als je bijvoorbeeld niet veel speelt. Om dan even je familie te zien, is een zegen. Spelers leven op wanneer ze hun kinderen het veld zien bestormen bij een uitlooptraining. Er wordt een balletje getrapt, er wordt gelachen en geknuffeld. Er is totale ontspanning.

Daarbij zorgt het volgens Gakpo ook voor een extra moment van steun. “Ik denk dat mijn familie ook heel erg kan meeleven met ons allemaal en met wat we doen. Ze ondersteunen ons. Ik denk dat het belangrijk is om hen te zien en met hen te zijn, om van elkaar te genieten want daar krijg je ook gewoon weer energie van.”

Ook bondscoach Ronald Koeman onderschrijft het belang van de familiedagen. De bondscoach was zelf ook vaak weg als international en genoot ook altijd van de momenten met zijn familie. “We zagen ook familie en vrouwen gedurende het toernooi of na wedstrijden. Dus dat is niet echt anders dan tegenwoordig. Dat werkte altijd wel erg fijn."

Aanpak Curaçao

Dick Advocaat kiest er bij Curaçao voor steevast de familie bij hen te laten. De families slapen zelfs in hetzelfde hotel als de spelers. “Volgens mij is dat niet per se ondenkbaar en doen andere landen dat ook. Duitsland ook soms, dacht ik. Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar het is toch wel altijd verfrissend om je familie te zien en met ze te praten. Ik zie daar niet per se negatieve kanten aan, alleen maar positieve”, vindt Gakpo.

Hij zou niet weten waarom het niet kan. “Een dag voor een belangrijke thuiswedstrijd slaap ik thuis ook gewoon met mijn familie. Er moet natuurlijk wel een balans zijn tussen wanneer het weer even serieus is en gefocust moet worden. Maar je gezin zien is altijd goed.”

Prachtig familienieuws

Gakpo krijgt er nu ook een tweede bij. Dat maakte hij eind mei bekend. Hij en Noa van der Bij zijn in verwachting van nog een zoontje. Van der Bij is uitgerekend in november, ver na het toernooi. “Het is een godsgeschenk. Dan zijn toch wel weer de mooie dingen, dat is prachtig.”

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