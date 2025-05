Nederlandse olympiër dropt bom en neemt rigoreus besluit: 'Daarvoor is te veel gebeurd'

Arno Kamminga won namens Nederland twee olympische medailles, maar na een zware periode heeft de 29-jarige zwemmer heeft nu een opvallend besluit genomen. Na een aantal turbulente maanden raakte hij in onmin met de Nederlandse zwembond. Na lang piekeren gooit hij daarom het roer om.

De man die tweemaal zilver won op de Spelen in Tokio (2021) gaat een nieuwe start maken. Hij raakte het plezier kwijt in Nederland, mede door een akkefietje met de KNZB. Kamminga laat aan De Telegraaf weten dat hij zelfs dacht aan stoppen, maar zover komt het niet. Wel laat hij Nederland achter. "Ik verhuis naar Hongkong om een nieuwe start te maken."

Onderzoek heeft veel impact

In gesprek met de krant legt Kamminga uit waarom hij dat doet. Naar eigen zeggen raakte hij de laatste anderhalf jaar het plezier in de sport kwijt in Nederland. "En ik wist dat ik dat in Nederland niet zou terugvinden. Daarvoor is er te veel gebeurd." Dat heeft onder meer te maken met een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag dat zo'n anderhalf jaar geleden werd ingesteld naar Mark Faber, zijn zwemcoach. Vanaf dat moment vond Kamminga het moeilijk om zich te focussen op de sport.

Deceptie op Olympische Spelen

Het onderzoek hing als een donkere wolk boven de zwemmers én Faber, die overigens ruim een jaar geleden werd vrijgepleit. "Ik wil het absoluut niet als excuus geruiken, maar het heeft er wel mee te maken gehad dat ik tijdens de Olympische Spelen in Parijs niet heb kunnen laten zien wat ik kan", stelt Kamminga. "De hele situatie was gewoon niet werkbaar." Kamminga stelde inderdaad teleur in Frankrijk en nam vervolgens de tijd om goed na te denken over zijn toekomst.

Op naar Hongkong

Die ligt qua zwemmen niet in Nederland, maar in Hongkong. Kamminga zag dat er in Nederland en bij de zwembond weinig zou gaan veranderen. Het deed hem pijn hoe er hem is omgegaan. In Azië hoopt hij op een nieuwe start. "Ik ben daar met open armen ontvangen. Zij zien mijn niet alleen als sporter, maar ze zien ook dat ik met mijn ervaring veel kan toevoegen. Dat gaf mij gelijk nieuwe energie en ik mrk ook dat het vuurtje langzaam maar zeker weer steeeds harder begint te branden."

Wel onderdeel van TeamNL

Wanneer we Kamminga in actie zien, is nog onduidelijk. De Wk van komende zomer slaat hij nog over. Mogelijk komt hij daarna weer op grote toernooien uit. Dat blijft hij overigens doen voor Nederland.