Pieter van den Hoogenband was een succesvol topzwemmer, maar probeerde zich tijdens zijn carrière ook maatschappelijk in te zetten. Dat zorgde af en toe voor lastige momenten, zeker in combinatie met hoge niveau dat hij tijdens wedstrijden moest aantikken. De zwemlegende weet nog hoe een overlijden hem volledig van zijn stuk bracht.

Van den Hoogenband leek in de jaren '90 en '00 geregeld onverslaanbaar. Soms leek helemaal niets hem van zijn stuk te brengen, maar dat was niet altijd het geval. In Sportnieuws.nl Gameplan vertelt hij dat aan Arno de Jong, CCO van Nederlandse Loterij. "Ik wilde ook heel graag het goede doen, ook voor goede doelen. Ook tijdens mijn carrière", zo leidt hij het verhaal in tijdens de podcast.

Heel veel verdriet

Voor de stichting van Van den Hoogenband had hij een ontmoeting met een jong, ziek meisje. "Ze kwam na de training op zaterdagochtend bij mij zwemmen. Ze was fan van mij en ik had een prachtige ochtend, ook met die ouders erbij." Niet veel later kwam er echter triest nieuws naar buiten. "Drie maanden later kwam het arme kind te overlijden. Nou, ik was helemaal van slag. Ik had er echt heel veel verdriet van. Ik kan me niet eens voorstellen hoeveel verdriet die ouders natuurlijk hadden."

Het had echter ook zijn weerslag op de carrière van de topzwemmer, die inzag hoe relatief het leven en zijn topsportcarrière vergeleken met dat grote leed was. "Mijn sport was gewoon: in een bak met water tegen zeven grote kerels, eens in de vier jaar een wedstrijdje houden. Maar als je die droom zó plat slaat, is het heel moeilijk om weer tot het gaatje te gaan en die zes uur per dag daarvoor te trainen."

Stevige gesprekken

Van den Hoogenband trok daarom aan de bel en leerde er beter mee om te gaan. "Ik heb een aantal goede, stevige gesprekken gevoerd." Van den Hoogenband kwam tot de conclusie dat hij juist moest proberen om, ondanks zulke moeilijke momenten, alles uit zijn zwemloopbaan te halen en topresultaten te boeken. "Dan kan je kinderen inspireren, mensen halen daar voldoening uit en dáár ga ik alles op alles voor zetten." Het leverde hem een rijke carrière met onder meer zeven olympische medailles op. Na zijn carrière bleef Van den Hoogenband betrokken bij meerdere stichtingen.

Sportnieuws.nl Gameplan

In Sportnieuws.nl Gameplan gaan voormalig topsporters en coaches in gesprek met de topmannen en -vrouwen uit het bedrijfsleven. Dat doen zij aan de hand van hun eigen ervaringen, gaan ze dieper in op dilemma's & stellingen en geven ze de kijkers, luisteraars en lezers tips om toe te passen in de topsport of op het werk. In deze aflevering gaat ex-topzwemmer Pieter van den Hoogenband en Arno de Jong (CCO van Nederlandse Loterij) met elkaar in gesprek.

Eerder verschenen er al afleveringen met Mark Tuitert (ex-topschaatser) samen met Bas Tomassen (CEO van Colbe), Marc Lammers (voormalig hockeycoach) samen met Bas van der Veldt (CEO AFAS Software), Björn Kuipers (ex-topscheidsrechter) en Marc van Erven (CEO Arag) en een aflevering met ex-topwielrenner Tom Dumoulin en Dorkas Koenen (CMO Rabobank). Later volgt er nog een uitzending met Guus Hiddink (voormalig toptrainer) en Klaas Dijkhoff (ex-polticus en ondernemer).