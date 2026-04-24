Sharon van Rouwendaal na afgelopen jaar afscheid van haar carrière als topzwemster. Maar de tweevoudig olympisch kampioene is nog niet klaar met de sport. Ze gaat een nieuwe uitdaging aan om 'haar ervaringen te delen met de nieuwe generatie'.

Oud-zwemster Van Rouwendaal gaat namelijk aan de slag bij zwembond KNZB. Ze zal in samenwerking met bondscoach Marcel Wouda "een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de lange afstanden binnen het Nederlandse topzwemmen", meldt de KNZB.

"Ik kijk er enorm naar uit om mijn ervaringen te delen met de nieuwe generatie binnen de langeafstandploeg", zegt de 32-jarige op de site van de bond. "Ik heb zelf jarenlang op het hoogste niveau gezwommen, zowel in het zwembad als in het open water, en weet hoe belangrijk de juiste omgeving en begeleiding zijn om het maximale uit jezelf te halen."

Succesvolle carrière

Van Rouwendaal won de olympische titel op de 10 kilometer open water bij de Spelen van Rio de Janeiro in 2016. Na het zilver bij de Spelen in Tokio in 2021, veroverde ze opnieuw de olympische titel bij de Spelen in 2024 in Parijs. Ze veroverde ook drie keer de wereldtitel. In september beëindigde ze haar carrière.

Ze had na de Spelen van Parijs al het gevoel dat ze haar hoogtepunt had bereikt. Toch wilde ze nog wachten met een afscheid van de sport. "Ik wilde het echt zeker weten. Ik denk dat ik het 100 procent zeker wist tijdens de WK zwemmen in Singapore. Want ik miste het niet." Bovendien wilde ze niet meer zo veel offers brengen voor de sport. Ze miste het zien van haar familie, iets wat ze nu vaker kan doen. "Dat voelt veel fijner dan medailles winnen."

Olympische Spelen 2028

Van Rouwendaal hoopt in een nieuwe rol ook weer op de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles te staan. Ze heeft ook het bedrijf Sharon van Rouwendaal Swim Academy uit de grond gestampt en daarmee begeleidt ze enkele pupillen.