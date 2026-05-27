Marrit Steenbergen is door een waanzinnige prestatie in de buurt gekomen van het wereldrecord op de 100 meter vrije slag. De Nederlandse topzwemster naderde de toptijd van Sarah Sjöström uit 2017.

De 26-jarige wereldkampioene tikte na 51,86 seconden aan tijdens de Mare Nostrum-wedstrijden in Monaco. Daarmee kwam ze slechts 0,15 seconden tekort voor het wereldrecord van Sjöström. De toptijd van Steenbergen betekende uiteraard wel een Nederlands record. Die had ze even daarvoor aangescherpt, afgelopen zondag kwam ze tot 52,13 seconden.

"Ik had niet door dat het zoveel sneller ging", zei Steenbergen na afloop van haar wonderlijke prestatie. "Het ging goed in de trainingen, ik ben blij dat het er dan ook uitkomt. Dat ik het hier op deze manier kan laten zien is bizar. Ik ben er echt heel blij mee", reageerde ze enthousiast.

🇫🇷Mare Nostrum Tour 2026 #2 in Canet

女子100Fr

マリット・スティーンベルヘン 51.86 =NR



🇳🇱Marrit Steenbergen 51.86🔥🔥



２日前に🇺🇸Anna Moeschが出した51.94を上回って世界歴代2位！！😳😳



女子100Fr 歴代

1. 🇸🇪Sarah Sjostrom 51.71

2. 🇳🇱Marrit Steenbergen 51.86 🆕

3. 🇺🇸Anna Moesch 51.94 https://t.co/YLJ5ry60eq pic.twitter.com/EWZxvpOTsa — 競泳NEWS (@swimcoverage) May 27, 2026

"Deze vorm moet ik meenemen naar komend weekend", ging Steenbergen verder. Dan is de laatste halte van de Mare Nostrum Tour in Barcelona. Daar vertrekt de Nederlandse naartoe met maar één doel: "Ik wil het wereldrecord behalen. Deze tijden maken me gretig, ik wil het graag halen", verzekerde ze. Steenbergen weet waar ze aan moet werken. "Ik moet iets meer bouwen in de tweede 50, en doseren in de eerste 50 zodat ik meer energie over heb in de laatste 10 meter."

Wereldkampioene

Steenbergen is de regerend wereldkampioene op de 100 meter vrije slag. Vorig jaar in Singapore prolongeerde ze haar wereldtitel op de prestigieuze afstand.

