De carrière van Pieter van den Hoogenband was een groot succes, maar zijn topprestaties in het zwembad kenden ook een prijs. In Sportnieuws.nl Gameplan legt de sportlegende uit hoe zijn topsportloopbaan invloed had op zijn privéleven. Niet alleen op dat van hem, maar ook op dat van zijn omgeving. Het levert een vermakelijke anekdote op waarin zijn zusje een rol speelde.

De lijst aan gewonnen titels van Van den Hoogenband is om van te duizelen. Met vier olympische titels, in totaal zeven olympische medailles, twee handen vol aan Europese titels en nog tig andere medailles is hij een van de succesvolste Nederlandse sporters van deze eeuw. Alles moest wijken voor die topprestaties, zo wordt duidelijk in gesprek met de CCO van Nederlandse Loterij: Arno de Jong.

Impact op privéleven

Zij krijgen in de aflevering een stelling voor hun neus: Ik heb de impact van mijn werk op het privéleven nooit onderschat. Van den Hoogenband heeft daar wel een panklaar antwoord op, zeker omdat hij 'verschillende hoofdstukken heeft in het boek dat mijn leven is'. "Onbedoeld, zeker in de sport, neem je ook je privé-omgeving mee."

Hij heeft nog een voorbeeld uit zijn carrière. "Dat er thuis werd gebeld door allerlei journalisten. En dat mijn kleine zusje heel braaf al die vragen ging beantwoorden. Ik zei: Lieverd, dadelijk sta je in dat tijdschrift. Zij wilde gewoon aardig zijn, die vragen beantwoorden. Ze had totaal geen idee wat de impact daarvan was. Ik nam haar en mijn ouders daar onbewust in mee."

Verrijking van het leven

Binnen de familie Van den Hoogenband kunnen ze om dat soort incidentjes wel lachen, zo verzekert de zwemlegende. "Mijn broertje en zusje hebben dat nooit als iets vervelends ervaren. Het heeft hun leven verrijkt." Zij maakten immers de nodige fraaie tripjes mee en zagen de zwemmer veelvuldig grote successen boeken.

Sportnieuws.nl Gameplan

In Sportnieuws.nl Gameplan gaan voormalig topsporters en coaches in gesprek met de topmannen en -vrouwen uit het bedrijfsleven. Dat doen zij aan de hand van hun eigen ervaringen, gaan ze dieper in op dilemma's & stellingen en geven ze de kijkers, luisteraars en lezers tips om toe te passen in de topsport of op het werk. In deze aflevering gaat ex-topzwemmer Pieter van den Hoogenband en Arno de Jong (CCO van Nederlandse Loterij) met elkaar in gesprek.

