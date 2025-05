Veelbesproken olympiër komt na pikant avontuur met verrassend nieuws: 'Ik kom terug, maar...'

De Paraguayaanse Luana Alonso ging vorig jaar viraal op de Olympische Spelen. Niet vanwege haar prestaties in het zwembad, maar door haar avonturen in het olympische dorp. Vanwege 'ongepaste sfeer' werd ze naar huis gestuurd, waarna ze haar carrière beëindigde. Maanden later is er hoop op een terugkeer.

Op de 100 meter vlinderslag kwam Alonso totaal niet in de buurt van de prijzen. Ze eindigde als zesde in haar heat en als 29ste overall, waardoor ze zich niet plaatste voor de halve finales. Maar op sociale media bleek ze een attractie, waar ze ook nog van profiteerde ook. Door alle aandacht startte de Paraguayaanse even een OnlyFans, waar ze pikante plaatjes verkocht. Ook kreeg ze een bizar aanbod:

Terugkeer in het water?

Alonso heeft inmiddels meer dan 1 miljoen volgers op Instagram en plukt dus de vruchten van haar bekendheid die ze creëerde in Parijs. Een van haar volgers vroeg zich bij een Q&A af of ze weer terugkeert in het zwembad. "Volgend jaar kom ik terug", reageerde de Paraguayaanse, "maar ik weet niet of ik dan weer aan wedstrijdzwemmen zal doen", voegde ze eraan toe.

Ook sprak ze na de Spelen uit 'om te studeren in de Verenigde Staten'. "Ik ga mijn carrière in de politieke wetenschappen voortzetten en, waarom ook niet, op een dag minister van Sport worden", riep ze destijds.

Wilde verhalen over vertrek uit Parijs

Op sociale media groeide ze uiteindelijk van 300 duizend volgers naar meer dan een miljoen. Dat kwam niet door haar sportieve prestaties. "Haar aanwezigheid zorgt voor een ongepaste sfeer binnen Team Paraguay", zo meldde Larissa Schaerer, hoofd van het Olympisch Comité van het Zuid-Amerikaanse land, na haar verbanning.

Berichten uit haar thuisland zeiden dat ze naar Disneyland Parijs was geweest, terwijl er ook werd gesuggereerd dat ze liever voor de Verenigde Staten was uitgekomen dan Paraguay. Weer een ander nieuwtje was dat Alonso weigerde de teamkleding van Paraguay te dragen in het olympisch dorp. Tot grote ergernis bij haarzelf.

'Ik wil even melden dat ik nooit ergens uit verbannen of verwijderd ben. Nergens. Stop met het verspreiden van valse informatie. Ik wil er verder niks over zeggen, maar ik laat deze leugens over mij ook niet zomaar bestaan', schreef ze terwijl de Olympische Spelen nog in volle gang waren.