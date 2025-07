Leon Marchand was zonder twijfel de koning van Parijs tijdens de Olympische Spelen vorig jaar zomer. De Fransman stal de harten van zijn landgenoten en de rest van de (zwemwereld) door liefst vier olympisch gouden medailles te pakken. Maar voor het aanstaande WK zwemmen in Singapore neemt hij een opmerkelijk besluit.

Zwemfenomeen Leon Marchand (23) slaat twee afstanden over op WK zwemmen. De jonge Fransman maakt zich op voor het WK zwemmen in Singapore. Aanvankelijk zou de Franse topzwemmer deelnemen aan de 200 meter wisselslag, 400 meter wisselslag, 200 meter schoolslag en 200 meter vlinderslag.

Inmiddels heeft Marchand besloten zich te concentreren op slechts twee afstanden. De 23-jarige zwemmer laat de 200 meter schoolslag en de 200 meter vlinderslag, waarop hij goud won tijdens de Olympische Spelen in Parijs, schieten. Hij focust zich dus alleen op de wisselslag, waar hij zowel de 200 als de 400 meter gaat proberen te winnen.

'Hij heeft nog nooit die kans gehad'

"Het is een strategische keuze", verklaart zijn Franse coach Nicolas Castel tegenover NBC. "Het is een post-olympisch jaar en hij heeft nog nooit de kans gehad om de 200 meter wisselslag te zwemmen zonder andere races op dezelfde dag. Hij wil testen wat hij op deze afstand kan."

Jacht op wereldrecord

Volgens NBC mikt Marchand op het wereldrecord op de 200 meter wisselslag, dat met 1:54,00 in handen is van Ryan Lochte. In Parijs zwom Marchand 1:54,06, waarmee hij aantoonde dat een tijd onder de 1:54,00 binnen handbereik ligt.

Tweede zwemmer in de geschiedenis

Marchand is momenteel wereldrecordhouder op de 400 meter wisselslag (4:02,50). In Singapore kan hij, na Michael Phelps die de records 21 jaar in handen had, de tweede zwemmer in de geschiedenis worden die tegelijkertijd de wereldrecords op de 200 en 400 meter wisselslag bezit.

'Mentale pauze nodig'

"Ik ben erg tevreden over zijn vorm sinds zijn terugkeer", aldus Marchands coach Bob Bowman. "Hij heeft keihard gewerkt en progressie geboekt. Los van wat blessureleed is zijn jaar zo verlopen als hij gehoopt had. Hij had een mentale pauze nodig. Even weg uit Frankrijk en naar Australië."

Vijf medailles

Marchand won op de Olympische Spelen in eigen land goud op de 200 meter schoolslag, de 200 meter vlinderslag, en de twee afstanden wisselslag. Met de Franse ploeg pakte hij ook nog brons op de 4x100 meter wisselslag.