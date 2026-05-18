Een bijzondere mijlpaal voor Ranomi Kromowidjojo en Ferry Weertman. De twee voormalig topzwemmers zijn al een poosje gestopt op het allerhoogste niveau, maar de zwemwereld is hen nog lang niet vergeten. Het Nederlandse koppel werd afgelopen weekend op bijzondere wijze in het zonnetje gezet.

Het tweetal werd afgelopen zaterdag opgenomen in de International Swimming Hall of Fame. Dat gebeurde in de Amerikaanse staat Florida, waar ze toetraden tot de 'Class of 2026'. Het is een bijzonder eervolle onderscheiding en een van de hoogste beloningen in de zwemsport. Weertman en Kromowidjojo voegen zich dan ook in een iconisch Nederlands rijtje, met onder meer Inge de Bruijn, Ada Kok, Pieter van den Hoogenband en Maarten van der Weijden.

Dolblije zwemlegendes

De hoofdrolspelers zijn er vanzelfsprekend ook dolblij mee. Zo laat Kromowidjojo aan de Nederlandse zwembond KNZB weten: "Het is een enorme eer om opgenomen te worden in de International Swimming Hall of Fame. Zwemmen heeft mij zoveel gebracht en om nu tussen zulke iconische namen te mogen staan, voelt heel bijzonder. Ik ben trots dat ik Nederland op deze manier mag vertegenwoordigen."

Daar sluit Weertman zich bij aan. "Deze erkenning betekent ontzettend veel voor mij. Dat ik nu deel mag uitmaken van de International Swimming Hall of Fame zie ik als een bekroning op mijn carrière. Ik hoop meer mensen hiermee te inspireren om alles uit zichzelf te halen."

De zwemlegendes hebben hun sporen verdiend in de sport. Kromowidjojo is een van de meest succesvolle Nederlandse zwemmers aller tijden. Haar grootste successen boekte ze op de Olympische Spelen van 2012 toen ze tweemaal goud won. Op de 50 en 100 meter vrije slag was ze de beste. Vier jaar eerder was ze onderdeel van de gouden vrouwenestafette op de 4x100 meter vrije slag. Weertman werd in 2016 olympisch kampioen. Hij pakte de titel op de 10 kilometer openwater zwemmen.

Getrouwd en papa en mama

Weertman en Kromowidjojo zijn al jarenlang een setje. In 2022 stapten ze samen in het huwelijksbootje. Aan het begin van vorig jaar werd Kromowidjojo voor het eerst moeder. Dit jaar keerde ze overigens ook nog even terug op de Spelen, maar wel in een andere rol. Kromo was namens HBO en Eurosport actief als verslaggeefster. Zij dook op in het TeamNL Huis tijdens de Olympische Winterspelen.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover