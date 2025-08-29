Ze groeide op als dochter van een van de grootste tech-iconen aller tijden, maar Eve Jobs bewandelde uiteindelijk een ander pad dan vader Steve. Niet achter een computer, maar op de catwalk én op haar paard maakt ze tegenwoordig furore.

Vader Steve voorspelde voor zijn overlijden in 2011 een hele andere toekomst voor zijn dochter: hij zag haar in de toekomst Apple overnemen. "En anders wordt ze president van de Verenigde Staten", zo opperde Steve.

Paardrijden

Eve studeerde net zoals haar vader aan het prestigieuze Stanford, de bakermat van Silicon Valley. Daar specialiseerde ze zich in wetenschap en technologie. Ondertussen hield Eve zich ook bezig met paardrijden, iets waar ze talent voor heeft.

Toch kreeg ze, zoals gebruikelijk in de paardenwereld, ook een stevige zet in de goede richting dankzij het fortuin van haar vader. De familie stak maar liefst 15 miljoen euro in een ranch in Florida en Eve rijdt op raspaarden waarvoor ze naar verluidt tot 10 miljoen euro voor neertelt.

Eve profiteert van van de beste paarden en trainingsfaciliteiten, wat haar een duidelijke voorsprong geeft in de paardensport. Maar ze beschikt ook over talent. Vijf jaar geleden kwam ze dicht in de buurt bij een selectie voor de Olympische Spelen met Team USA, tot een welbekende pandemie uitbrak en ze haar sportieve carrière twee jaar lang moest pauzeren.

Modellenwerk

Toen ging Eve een heel ander pad bewandelen, de catwalk om precies te zijn. Ze sloot zich aan bij DNA Model Management, het bureau dat ook wereldberoemde modellen als Doutzen Kroes en Emely Ratajkowski vertegenwoordigt. Eve liep shows voor Louis Vuitton en Coperni tijdens de prestigieuze Paris Fashion Week.

In een interview vertelde ze dat modellenwerk niet heel anders is dan Jumping. "Het gaat erom dat je het twee minuten lang volledig 'aan' zet. Je hebt maar twee minuten om je te bewijzen."

Comeback

In 2023 ging Eve weer aan de slag met paardrijden. Haar echtgenoot, Harry Charles, blies haar liefde voor het paardrijden nieuw leven in. Sinds dit jaar weet Eve bovendien opnieuw sterke sportieve resultaten neer te zetten. Ze schreef de Grote Prijs van Ocala in Florida op haar naam en pakte daarnaast meerdere overwinningen in internationale wedstrijden met haar paard Ingmar.

Eve heeft dan ook de hoop om de Olympische Spelen van 2028 te halen, maar wellicht is dat nog te hoog gegrepen. Ze staat momenteel namelijk pas op nummer 311 van de wereldranking.