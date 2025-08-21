Mishel Gerzig, de vrouw van topkeeper Thibaut Courtois, gaat een nieuwe uitdaging aan. De 28-jarige gaat naast haar werk al model en onderneemster ook haar debuut maken in de muziekwereld. Haar eigen liedje werd zelfs al gedraaid op Tomorrowland.

Het nummer heet Summer Paradise en zal vanaf vrijdag te beluisteren zijn. Real Madrid-keeper Courtois is enorm trots op zijn vrouw. “Echt mooi", zegt hij tegen HLN over het liedje. "Het is iets afrohouse-achtig waarbij ze zelf ook zingt."

De Israëlische Gerzig moest wel worden overgehaald om deze nieuwe weg in te slaan. “Mensen vonden al langer dat ze iets moest doen met haar stem en talent, maar ze wilde dat niet. Recent is ze de studio ingedoken en nu is haar eerste single klaar. Benieuwd wat daar nog uit groeit", aldus de 33-jarige doelman.

De Belg is ook actief in de muziekwereld al eigenaar van het platenlabel Artist Amplifier. Dat focust zich voornamelijk op jonge, Vlaamse artiesten. Maar voor zijn echtgenote lijkt Courtois een uitzondering te maken. “Die deal is nog niet rond. Mishel is een heel harde onderhandelaar”, lacht Courtois.

Gerzig en Courtois trouwden in 2023. Op 30 maart 2024 verwelkomden ze een sochtertje samen: Ellie. Voor de keeper is het zijn derde kind, hij heeft al een zoon en een dochter uit een vorige relatie.

Het model is erg populair met 819.000 volgers op Instagram. Ze werkt als model en influencer voor grote modemerken als Michael Kors en Louis Vuitton. Bovendien schittert ze regelmatig op de cover van magazines.

Ex-vrouw

Courtois kwam eerder dit jaar nog in opspraak vanwege de omgang met zijn ex-vrouw Elsa Izac, de moeder van het eerste kind van Courtois genaamd Enzo. Volgens de 50-jarige vrouw heeft de Belg voor een langere periode financieel niet genoeg geholpen.

Het zou gaan om een openstaand bedrag van een kleine 75.000 euro dat de vrouw moet betalen voor haar huis. In het huis van Izac zijn de plafonds inmiddels aangetast met schimmel, waardoor het huis bijna niet meer bewoonbaar is. De kans is groot dat ze daardoor op straat komt te staan.