Joey Veerman is een van de sterspelers van PSV. Ook zijn vriendin Chantalle Schilder is lekker bezig. Zij maakt namelijk furore als model.

Schilder heeft een mooie samenwerking met een sieradenmerk binnengehengeld. Voor een fotoshoot poseerde ze op een boerderij met diverse gouden armbandjes en kettingen, waarvan ze het resultaat later op Instagram deelde.

De reacties op de post zijn louter positief. “Niet normaal, zo knap”, schrijft een volger, terwijl een ander haar “ongekend knap” noemt. Daarnaast staan de comments vol met hartjesogen-emoji’s.

Mooie tijden

Veerman is al geruime tijd samen met Schilder. Net als de Oranje-international komt zij uit Volendam, waar de liefde tussen hen ontstond. De twee hebben een prachtige tijd achter de rug. Zo werd op 17 mei, vlak voordat PSV landskampioen werd, hun zoontje Jame geboren.

Samen met het pasgeboren kindje en hun oudere zoontje, Frenkie Joe, genoot het gezin van een zonnige vakantie in Italië met heerlijke boottochtjes, de zonsondergang mooie restaurantjes en de haven.

In Italië kon Veerman nog even nagenieten van de spectaculaire ontknoping van de Eredivisie. Zijn ploeg stond vlak voor het einde van de competitie nog negen punten achter op Ajax, maar de Eindhovenaren wisten het tij alsnog te keren.

Weer aan de bak

De zomervakantie zit er inmiddels op voor de PSV’er, die weer vol aan de bak moet. De competitie begon hij in ieder geval uitstekend: in de openingswedstrijd won zijn ploeg thuis met 6-1 van Sparta, waarbij de Volendammer uitblonk met twee assists en een doelpunt. Zondag volgt al de tweede competitiewedstrijd, als hij met PSV op bezoek gaat bij FC Twente.

