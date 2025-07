Het WK wielrennen en het WK voetbal werden er al eens gehouden, maar mogelijk gaan ook de Olympische Spelen in de toekomst naar Qatar. De Golfstaat heeft zich kandidaat gesteld om het enorme evenement in 2036 te organiseren. Dat levert mogelijk wel een probleem op door de hoge temperaturen in de zomer.

De autoriteiten hebben dinsdag duidelijk gemaakt dat het land de Spelen wil gaan organiseren. "De officiële kandidatuur van het Olympisch Comité van Qatar (QOC) voor de organisatie van de Olympische en Paralympische Spelen van 2036 is een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van Qatar", aldus premier en minister van Buitenlandse Zaken sjeik Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani in een verklaring die werd gedeeld door persbureau Qatar News Agency.

Het land ziet het als de volgende stap nadat er eerder al grote sportwedstrijden werden gehouden: "Het bod bouwt voort op Qatars bewezen staat van dienst in het succesvol organiseren van grote internationale sportevenementen, met name het WK voetbal in 2022"

WK voetbal

Qatar organiseerde in 2022 het WK voetbal en dat zorgde voor veel commotie. Qatar werd ervan beschuldigd leden van de FIFA hebben omgekocht in ruil voor hun stem en bij de bouw van de stadions werden de mensenrechten geschonden waardoor vele arbeiders om het leven kwamen. Ook zorgden de warme temperaturen in de zomer ervoor dat het toernooi uiteindelijk in de winter.

Zomerspelen in de winter?

Als Qatar het toernooi toegewezen zou krijgen dan vormt dat warme weer mogelijk dus wel een probleem. Het land wil de zomerse versie van de Spelen organiseren, maar het is waarschijnlijk veel te warm om die dan te houden. De kans bestaat dus dat de Zomerspelen dan in de winter zullen plaatsvinden.

Concurrentie

Mocht Qatar worden gekozen, dan wordt het het eerste land in het Midden-Oosten dat de Olympische Spelen organiseert. Het is nog niet duidelijk welke andere landen het evenement willen houden. Eerder spraken landen als Indonesië, Chili, Turkije en India wel al hun interesse uit. De Spelen van 2028 zijn in Los Angeles en die van 2032 in Brisbane.