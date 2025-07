Het leven van Elis Ligtlee staat op d'r kop, zo zegt de 31-jarige ex-baanwielrenster in een heftige update op haar Instagram. De olympisch kampioene van 2016 op de keirin is getroffen door kanker en gaat door een afgrijselijke periode. Ze stopte in 2018 al op 24-jarige leeftijd met topsport, omdat ze er geen plezier meer in had. Maar nu zal ze haar topsportmentaliteit meer dan ooit nodig hebben.

"De afgelopen week was een achtbaan. Ons leven staat op zijn kop. Wat begon als mijn jaarlijkse controle, liep al snel uit op een serie onderzoeken: eerst een MRI, toen echo’s, biopten en uiteindelijk ook een PET-scan. Het waren dagen vol spanning en wachten, met steeds de hoop dat het misschien mee zou vallen. Inmiddels is de diagnose duidelijk: ik heb borstkanker. Het gaat om een agressieve vorm, en er zijn uitzaaiingen gevonden in vijf lymfeklieren in mijn linkeroksel", schrijft ze op haar sociale media.

'Nog nooit zoveel stress gevoeld'

Uit de diagnose kwam een klein lichtpuntje: er zijn geen uitzaaiingen gevonden 'op afstand', wat ongeveer betekent dat de kanker zich concentreert op één locatie in haar lichaam. "Maar eerlijk: ik heb nog nooit zoveel stress in mijn lichaam gevoeld. Het was alsof ik overal wat voelde en mijn hoofd overuren draaide. De opluchting dat er niets op afstand gevonden is, is groot, maar de spanning van die dagen zal ik niet snel vergeten. Binnenkort start ik met een intensief behandeltraject met als doel: genezing."

'Ik vecht voor mijn gezondheid'

Ze geeft aan 'tijd en ruimte' nodig om het traject aan te gaan. Ligtlee haalt veel kracht uit 'de liefde, steun en betrokkenheid' van haar familie en vrienden en heeft 'gelukkig' een sterke man naast haar staan. "Wat me enorm helpt, is dat ik dit niet alleen hoef te doen. Emmo en ik vormen samen een sterk team, en ik voel aan alles dat we dit samen dragen. Ik vecht voor mijn gezondheid, maar bovenal: voor mijn prachtige gezin."

Gezin en carrière

In 2022 trouwde Ligtlee met haar man Emmo Elshof. Samen kregen ze drie kinderen, waarvan een tweeling. Ligtlee is één van de beste Nederlandse baanwielrensters ooit. Ze werd in Rio de Janeiro in 2016 olympisch kampioene op de keirin, maar pakte gek genoeg nooit goud op een WK. Een zilveren en twee bronzen medailles op het internationale podium is daar de beste opbrengst. Wel werd ze drie keer Europees kampioen.