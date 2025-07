De Nederlandse olympiërs weten eindelijk waar ze om strijden tijdens de Olympische Winterspelen van Milaan in februari 2026. De organisatie heeft de uiterlijkheden van de medailles gepresenteerd en toonde een opvallend ontwerp. Zowel goud, zilver als brons bestaat uit twee delen.

Vooral op de schaatsafstanden worden van de Nederlandse sporters veel medailles verwacht. Namen als Jutta Leerdam, Joy Beune, Jenning de Boo, Femke Kok en Kjeld Nuis hopen in ieder geval naar het podium te kunnen rijden op hun afstanden. Maar nu weten ze ook hoe de medailles eruit zien die ze dan om hun nek gehangen krijgen. De organisatie spreekt van een 'uniek ontwerp', bestaande uit twee delen. "De ene kant symboliseert de sporter en de andere kant is bedoeld voor iedereen die met die sporter heeft meegeleefd."

Geliefden spelen belangrijke rol

De geliefden van de olympiërs spelen dus figuurlijk een belangrijke rol in het ontwerp van de medailles. De prijzen werden woensdag 15 juli gepresenteerd in Venetië door onder andere Federica Pellegrini (de beste Italiaanse zwemster ooit) en Francesca Porcellato (die 15 medailles won op diverse Paralympische Spelen). Bij het maken van de nieuwe medailles wordt zoveel mogelijk duurzame energie gebruikt.

'Nooit alleen maar een stukje metaal'

"De medailles zetten de sporter in het midden van het verhaal, met ook de worsteling en emoties na zeges erin. Het is een meesterwerk en toont Italiaans meesterwerk", zegt de organisatie. "Een olympische medaille is nooit alleen maar een stukje metaal", zei Alessia Maurelli, een turnster die twee keer brons won. "Het betekent voor mij ook elke vroege ochtend dat ik dichter bij opgeven zat dan doorgaan, maar we toch kozen om door te gaan."

Afmetingen

De medailles zijn allemaal even groot, maar niet even zwaar. Ze zijn 8 centimeter in doorsnee en 1 centimeter dik. De gouden medaille weegt 500 gram van zichzelf én bevat 6 gram goud. Het zilver is 'alleen maar' 500 gram, terwijl de bronzen medaille (gemaakt van koper) niet meer dan 420 gram weegt. Alle medailles bestaan dus uit twee delen, die zowel de sporter als zijn geliefden representeren.

Geliefden

De (ex-)sporters die aanwezig waren bij de onthulling en ooit eens een medaille wonnen, spreken allemaal van hoe belangrijk diverse familieleden voor hen waren in hun avontuur naar de titel van olympisch kampioen. "Mijn vader was altijd een stille steun voor me achter de schermen. Hij zorgde ervoor dat we alles hadden wat we nodig hadden, zodat we konden blijven trainen. Mijn moeder was er elke stap van de weg bij, van de hoogte- tot de dieptepunten. Ze hebben allebei zoveel gegeven zodat ik mijn droom kon leven", schetste de Amerikaanse kunstschaatser Karen Chen.