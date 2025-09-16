Ahoy is van 28 september t/m 5 oktober 2025 het decor van Decathlon Premier Padel Rotterdam. In aanloop naar dit event verloot Sportnieuws.nl in samenwerking met Decathlon een compleet padelpakket t.w.v. 247 euro.

Het aftellen is nu écht begonnen: eind september komen ‘s werelds beste padellers naar Nederland voor de Decathlon Premier Padel Rotterdam. Ze spelen hier wedstrijden voor de Premier Padel Tour 2025, een wereldwijde reeks toernooien in verschillende categorieën. Ahoy is een van de speellocaties. Decathlon is trotse titelpartner van het grootste internationale padeltoernooi in Nederland.

The court is yours. Winnen doet er niet toe. Nee, het spelletje zelf - padel dus - en de manier waarop je speelt, is belangrijker dan winnen. Padel is dé sport om je eigen creativiteit kwijt te kunnen. Reden voor jou om ook de baan op te gaan! En hoe doe je dat nu beter dan met een compleet padelpakket van Decathlon?

i Win een padelpakkert van Decathlon. © Decathlon

Wat kun je winnen?

We verloten één keer een padelpakket, dat bestaat uit:

Hoe je kunt winnen?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Sportnieuws.nl. Inschrijven is eenvoudig: vul je gegevens in via het inschrijfblok onderaan deze pagina. Vanaf dat moment maak je automatisch kans op het padelpakket. Je ontvangt dagelijks in je inbox het laatste sportnieuws. Hiermee blijf je op de hoogte van de spannendste evenementen en krijg je unieke updates.

Door deel te nemen aan deze actie ga je akkoord met de actievoorwaarden .

Om deel te nemen moet je minimaal 18 jaar oud zijn of toestemming hebben van je ouders/verzorgers.

Meedoen kan t/m 28 september. De winnaar krijgt op 29 september bericht.