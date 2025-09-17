Beginner, ervaren speler of expert: voor iedereen bestaat het ultieme padelracket. Maar hoe vind je dat racket op maat? En hoe kun je je racket ‘tweaken’? Maarten, padelexpert bij Decathlon, biedt hulp en geeft tips.

Het zou zomaar kunnen dat je als beginner denkt: geef mij maar het racket waarmee ook de profspelers schitteren. Dat zal voor iedereen, dus ook voor mij, het beste zijn, toch? Nee, zegt padelexpert Maarten namens Decathlon. Nog afgezien van het prijskaartje (het prijswinnende padelracket Control Pro van Decathlon’s eigen padelmerk Kuikma kost bijvoorbeeld 180 euro, en er zijn ook rackets van ruim 300 euro) zijn rackets voor de pro’s/experts wat lastiger te hanteren en meestal relatief zwaar.

“Zeker als je in het verleden al eens een golf- of tenniselleboog hebt gehad, kun je het beste starten met een lichter racket. Daarmee kun je het makkelijkst manoeuvreren”, aldus Maarten. “Een racket dat 10 of 20 gram zwaarder is dan het andere, kan al het verschil maken tussen een pijnlijke padel-arm of niet. Niet bij de eerste klap natuurlijk, wel als je anderhalf uur speelt.”

De vorm van een racket

Beginners kiezen het best een racket met een ronde vorm. Voor minder dan 80 euro heb je al een prima instap-racket. De voordelen volgens Maarten: “Met de ronde vorm heb je de grootste ‘sweetspot’: de zone op het racket waar je de bal het beste kan raken.” Bij de ronde rackets zit de balans laag (meer richting het handvat) en daarmee is het ook makkelijk te hanteren, ook dankzij het beperkte gewicht – tot 360 gram.

Ervaren spelers kunnen prima uit de voeten met een druppelvormig racket. “De balans van deze rackets zit in het midden, ze hebben meestal een gemiddeld gewicht (dus zwaarder dan de ronde rackets) en ze bieden veel power”, weet Maarten. Rackets met druppelvorm zijn zeer geschikt voor allroundspelers.

i Er is voor ieder niveau een geschikt racket. © Decathlon

Zwaardere rackets voor de pro’s

Ben je al vergevorderd of pro? Deze spelers kiezen voor wat zwaardere rackets, vaak rackets met een diamantvorm. De balans zit hoog (in de top) in het racket, ook de sweetspot zit hoog. Rackets voor experts zijn stijver en hebben harder schuim. Hierdoor kun je de bal nog harder slaan. Ook het materiaal is anders: waar rackets voor beginners meestal van glasvezel zijn (iets zachter), zijn de expertrackets van full carbon. Dat materiaal is hard.

Zelf uitproberen

Bovenstaande zijn basisprincipes. Natuurlijk kun je daarvan afwijken als je rackets gaat vergelijken; iedereen heeft tenslotte een persoonlijke speelstijl. Pas als je in de winkel en op de baan meerdere rackets in je handen hebt gehad, voel je wat voor jou fijn aanvoelt. Idealiter speel je een half uur met een racket om te ervaren in welke situaties en bij welke slagen je racket ‘lekker’ voelt.

Rackets tweaken

Ook als je het ultieme racket te pakken hebt, kun je je racket aanpassen. Dat doen de pro’s ook. Zij zijn – zeker bij wisselende omstandigheden en temperaturen - voortdurend bezig om hun rackets te tweaken: “Een aantal pro’s gebruikt gewichtjes die je racket op bepaalde punten zwaarder maken, dat is toegestaan.” En in de categorie ‘doe als de profs’: “Pro’s gebruiken bijna allemaal witte overgrips. Deze hebben de beste grip omdat ze niet veel kleurstoffen bevatten.